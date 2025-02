video suggerito

Che pasticcio, l'Isola dei Famosi: Veronica Gentili favorita alla conduzione, ma il format è ancora in alto mare Dopo un'edizione che ha faticato a tenersi in piedi, il destino del programma appare incerto. Si parla di Veronica Gentili alla conduzione, ma la vera domanda è un'altra: ci sarà davvero una prossima edizione?

L’Isola dei Famosi è sempre stata un reality di sopravvivenza. Ma stavolta, più che i naufraghi, a lottare per restare a galla sembra essere Mediaset. Da settimane si rincorrono le voci sul futuro di un'edizione che, dopo la diciottesima con Vladimir Luxuria, è a rischio, priva di certezze. Tra tutte, la conduzione: Veronica Gentili sembra in pole position, in uno scenario che però cambia di continuo tra nomi improbabili che hanno fatto capolino, graditissimi alla dirigenza, e clamorosi capovolgimenti di fronte. La messa in onda, però, è tutt'altro che sicura.

Il paradosso: scegliere il capitano senza sapere se la nave parte

È un paradosso: si cerca di scegliere il capitano mentre ancora non si sa se la nave salperà. Secondo quanto apprende Fanpage.it, Mediaset non avrebbe ancora chiaro quale direzione prendere. Il destino dell'Isola dipende dall'indecisione cronica dell'amministrazione. Dopo un’edizione zoppicante, ci si sarebbe aspettati una riflessione seria su cosa non abbia funzionato: cast deboli, dinamiche logore, ascolti in calo. E invece? Si naviga a vista. L'insuccesso dello scorso anno non ha insegnato nulla? L’ultima edizione, infatti, non ha brillato negli ascolti, complice una serie di scelte figlie di un comportamento schizofrenico che, un anno fa, colpì anche il Grande Fratello.

Veronica Gentili è un'ottima scelta, ma c'è l'ombra di Ilary Blasi

Veronica Gentili, impegnata in una brillante esperienza a Le Iene, potrebbe essere un tentativo di rilancio, un volto nuovo per un format vecchio. Lei potrebbe essere la persona giusta per portare avanti un reality di questo tipo. Resta la curiosità di capire come la sua conduzione, più istituzionale e meno disincantata rispetto alla storia del format, possa funzionare in quel tipo di contesto fatto di leggerezza, ironia e malizia. Nel frattempo, The Couple, proietta sul format l'ombra del passato. Ilary Blasi, volente o nolente, anticiperà comunque la nuova edizione del format che fu suo. Se dovesse funzionare, il rischio di mordersi le mani ai piani alti di Cologno Monzese dopo la punizione inflitta alla conduttrice romana, è altissimo.