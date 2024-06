Perché L’Isola dei Famosi è il primo vero insuccesso firmato Pier Silvio Berlusconi

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fallisci ancora, fallisci meglio ci suggerisce Samuel Beckett da tutte le pagine di aforismi social e, probabilmente, Pier Silvio Berlusconi ripartirà da qui per analizzare quello che è stato sbagliato nella malmessa edizione dell'Isola dei Famosi. Portata a termine tra mille difficoltà, la finale arriva salvifica staccando la spina a un corpo morto. Nel corso della conferenza stampa a Cologno Monzese, a meno di 12 ore da quest'atto di dolore, proprio l'ad Mediaset si è detto che il lavoro fatto sull'Isola "non mi soddisfa". Eppure, se proprio deve cercare un colpevole, Pier Silvio Berlusconi non ha che da guardarsi allo specchio.

Nel giorno della finale del reality, più che fare ‘mea culpa', Pier Silvio sembra quasi aver scelto la strategia di chi lascia andare tutte le responsabilità di un gioco che sembra aver giocato da solo. Perché, come si vocifera forte nei corridoi di Cologno Monzese, "tutto quello che è andato storto su quell'Isola è frutto di una sua decisione". È stato Pier Silvio Berlusconi a scegliere Vladimir Luxuria come conduttrice, una scelta, questa, che è l'unica ad aver rivendicato nella conferenza di oggi. Forse Pier Silvio Berlusconi avrebbe dovuto giocare facile e puntare, nonostante tutto, ancora una volta su Ilary Blasi che pure godeva di un'onda lunga di popolarità grazie al documentario Unica su Netflix.

Sempre di Pier Silvio Berlusconi è stata la scelta degli opinionisti, sull'onda dell'entusiasmo per il buon esperimento di Cesara Buonamici al GfVip: possiamo dire che Dario Maltese è probabilmente l'opinionista meno incisivo della storia recente della tv commerciale. Anche Elenoire Casalegno, che mai ha legato con lo studio, sarebbe stata una scelta imposta dall'alto così come la quasi totalità del casting. È per questo motivo che L'Isola dei Famosi rappresenta il primo vero insuccesso per la gestione di Pier Silvio Berlusconi. In una stagione dove si è cambiato tutto, può succedere. L'importante è non perseverare nell'errore. La morale della favola è chiara: il successo non si può imporre dall'alto.

32 CONDIVISIONI condividi chiudi