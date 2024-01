Ilary Blasi punita e declassata, Mediaset le toglie l’Isola dei Famosi e la retrocede a Battiti Live La conduttrice passa da una prima serata su Canale 5 a una su Italia1 nel momento di maggiore visibilità della sua carriera. Dietro a questa scelta di Mediaset si nasconde il documentario Unica e il suo peccato originale: Netflix. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mancava solo l'ufficialità e ora è arrivata: non sarà più Ilary Blasi a condurre L'Isola dei Famosi. La conduttrice, dopo tre edizioni, lascia il reality show di Canale 5 a Vladimir Luxuria, che lo presenterà in solitaria quest'anno. A dare la conferma di quanto era già emerso nei giorni scorsi è stato lo stesso Pier Silvio Berlusconi, nel corso di un incontro con la stampa, spiegando che a Blasi sarà invece affidata la conduzione di Battiti Live, il contenitore musicale estivo di Italia1.

Difficile capire questo passaggio da uno show di prima serata sulla rete ammiraglia, in onda per più di due mesi, ad un altro trasmesso su Italia 1 fuori dal periodo di garanzia. Di fatto, un periodo dell'anno televisivamente meno appetibile perché si suppone che ci sia meno persone davanti alla Tv.

Blasi viene sostituita da Vladimir Luxuria, alla sua prima conduzione in solitaria di un programma dopo aver presentato l'Isola in coppia con Nicola Savino quando il programma era ancora in Rai ed essere stata opinionista, proprio al fianco di Ilary Blasi, nelle scorse stagioni.

Ilary Blasi declassata da Mediaset

Una scelta che vorrebbe andare in una direzione anti-trash, in linea con la retorica che sta caratterizzando la nuova era di Mediaset targata Pier Silvio Berlusconi, ma il quadro complessivo porta all'unica deduzione possibile: quello di Ilary Blasi è un declassamento.

Perché mai Mediaset sceglie di privarsi di Blasi dall'Isola dei Famosi in un momento di popolarità senza precedenti per la conduttrice, reduce dall'effetto del documentario e in odore di solidarietà dopo il racconto della fine del matrimonio con Francesco Totti?

La sola spiegazione possibile è quella di una soluzione punitiva e il solo precedente al quale si può risalire è proprio Unica, il documentario uscito a fine 2023 in cui Ilary Blasi ha ricostruito la fine della sua relazione con suo marito dopo 20 anni di matrimonio, parlandone per la prima volta dopo mesi di silenzio.

Unica, il "tradimento" di Blasi con Netflix e la vendetta di Mediaset

C'è un solo problema: Unica è un prodotto Netflix, realizzato con la casa di produzione Banijay (la stessa dell'Isola dei Famosi) e, con ogni probabilità, è proprio in virtù dell'effetto-piattaforma che è riuscito a raggiungere un pubblico più trasversale di quello che avrebbe coinvolto se lo stesso titolo fosse stato concepito dall'universo Mediaset.

La cosa potrebbe non essere andata giù dalle parti di Cologno Monzese, che a Ilary Blasi ha dato i natali televisivi e anche i viveri, se consideriamo il battesimo da conduttrice con Le Iene prima e il Grande Fratello Vip poi. Una sorta di tradimento dopo tanti anni di fiducia reciproca, che al gruppo guidato da Pier Silvio non sarebbe andato giù, legittimamente. In quest'ottica, nemmeno la doppia ospitata dall'amica Silvia Toffanin a Verissimo nell'ultimo mese e mezzo è stata un risarcimento sufficiente a rivedere la decisione sul cambio alla guida dell'Isola dei Famosi, che a questo punto può essere letta anche come un segnale allo stesso polo produttivo Banijay, società che sta dietro all'altro reality di punta Mediaset, il Grande Fratello.

Che il passaggio a Battiti Live, di cui si sa pochissimo al momento, possa rappresentare l'inizio della fine dei rapporti tra Mediaset e Ilary Blasi in caso di flop? Possibili effetti imprevedibili di Unica.