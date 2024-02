“Sonia Bruganelli opinionista all’Isola dei Famosi”, arrivano i rinforzi per Vladimir Luxuria Stando a quanto riporta Davidemaggio.it, Sonia Bruganelli sarebbe destinata ad affiancare Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi come opinionista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Il ritorno dell'Isola dei Famosi si avvicina e il reality, oltre al cambio di conduzione, conterà anche su una svolta tra gli opinionisti per rifarsi il trucco e ripartire. Stando a quanto emerge in queste ore, Sonia Bruganelli è la nuova opinionista dell'Isola dei Famosi. A riportarlo è Davidemaggio.it, che dà per certa la notizia.

La nuova Isola dei Famosi con Vladimir Luxuria

Dopo la conferma di Vladimir Luxuria alla conduzione del reality al posto di Ilary Blasi, il reality di Canalee 5 potrebbe quindi avvalersi di un altro volto di riferimento del mondo reality di questi ultimi anni, visto che Sonia Bruganelli è stata due volte opinionista del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini, ruolo in cui è riuscita ad incidere per la sua capacità di generare polemiche e dibattiti all'interno del programma.

Se l'indiscrezione di Bruganelli dovesse essere confermata, insomma, avremmo Un'Isola dei Famosi completamente rinnovata e un'accoppiata inedita. Per Luxuria è la prima volta alla guida di un programma in solitaria, mentre per Bruganelli si tratterebbe dell'inizio di una nuova avventura televisiva, con la responsabilità di incidere su un programma che nelle ultime edizioni ha iniziato a dare qualche segnale di stanchezza.

Alvin come inviato non ci sarà

Se dei concorrenti non si sa ancora nulla, è invece certo che un altro cambiamento determinante per L'Isola dei Famosi riguarderà l'inviato sull'Isola. A partire da quest'anno, infatti, non ci sarà Alvin, dopo oltre cinque stagioni dell'Isola alle spalle. Volto che si è dimostrato nel corso degli anni impeccabile nel ricoprire quel ruolo, riuscendo anche a creare delle dinamiche di interazione interessanti con Ilary Blasi, con cui creava finte frizioni a distanza. Un volto, quello di Alvin, probabilmente destinato ad altri progetti. D'altronde, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, era stato proprio Piersilvio Berlusconi a tesserne le lodi, paventando anche la possibilità di affidargli, in futuro, un programma in solitaria, cosa che al momento non sembrerebbe però rientrare nei piani televisivi almeno della prossima primavera.