Ilary Blasi diventa attrice nel nuovo film di Giampaolo Morelli Ilary Blasi diventa attrice. A sceglierla per il suo debutto cinematografico è stato Giampaolo Morelli che l'ha voluta nel suo nuovo film, come documentano le foto pubblicate sui social da entrambi.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo essere stata letterina e conduttrice, Ilary Blasi si cimenta anche al cinema. A sceglierla per il suo primo ruolo cinematografico è stato Giampaolo Morelli nel film L'Amore e altre seghe mentali, come ha documentato lui stesso con un post su Instagram e anche il noto volto Mediaset ha pubblicato alcune storie.

Ilary Blasi sul set del film di Morelli

"Oggi attrice" scrive Ilary Blasi pubblicando la foto degli iconici furgoncini che si trovano su ogni set cinematografico e che fungono da camerini per gli attori. Altre storie, poi, documentano la sua avventura davanti la macchina da presa: "vita da set" scrive, infatti, la conduttrice, che poi ha pubblicato alcuni scatti insieme al regista, nonché protagonista del film, ovvero Giampaolo Morelli, in cui scrive: "Ti voglio bene" e ancora "Grazie". L'attore napoletano, poi, accanto alle stesse foto scrive: "Sono troppo felice di essere stato il regista del tuo debutto cinematografico". Insomma, sembra proprio che questa giornata sul set abbia dato i suoi frutti e, non è da escludere, che questa non sia solo un'esperienza sporadica, ma l'inizio di una partecipazione più frequente nel mondo del cinema.

Ilary Blasi non condurrà l'Isola dei Famosi

D'altro canto, Blasi non sarà la conduttrice della prossima edizione dell'Isola dei Famosi. Dopo alcune indiscrezioni in merito alla faccenda, che la volevano ancora una volta al timone del reality di Canale 5, la notizia che Vladimir Luxuria prenderà il suo posto alla conduzione è ormai stata confermata. Un cambio di rotta significativo, che tanto potrebbe rientrare nel repulisti generale avviato da Piersilvio Berlusconi, tanto potrebbe essere, invece, una conseguenza dopo alcune scelte messe in atto da Ilary. Una per tutte, la decisione di affidare a Netflix il racconto della sua verità dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, sebbene da Silvia Toffanin avesse già parlato ampiamente di sé e del suo rapporto con l'ex capitano della Roma.