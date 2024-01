Pier Silvio Berlusconi conferma Luxuria all’Isola dei Famosi: “Ilary Blasi condurrà Battiti Live” Pier Silvio Berlusconi in un incontro con la stampa conferma il cambio alla condzione dell’Isola dei Famosi: “Presenterà Vladimir Luxuria”. Su Ilary Blasi ha poi aggiunto: “Rimane con noi. Questa estate ‘Battiti Live’ passerà su Canale 5 e sarà condotto da lei”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pier Silvio Berlusconi nell'ultimo incontro con la stampa sul tema degli ‘Sviluppi Digital e l’innovazione Mediaset' ha colto l'occasione per tracciare un bilancio sull'attuale stagione televisiva. L'amministratore delegato Mediaset ha confermato il cambio alla conduzione della prossima edizione dell'Isola dei Famosi. Non ci sarà più Ilary Blasi al timone del reality che si svolge in Honduras, bensì Vladimir Luxuria che lo scorso anno ha ricoperto il ruolo di opinionista.

Confermata Vladimir Luxuria al timone dell'Isola dei Famosi

"Vladimir Luxuria condurrà l’Isola dei Famosi che vivrà una nuova fase con le storie al centro. E ho stima e ammirazione per lei": con queste parole Pier Silvio Berlusconi ha reso ufficiale il cambio alla conduzione dell'Isola dei Famosi. Ilary Blasi non sarà più al timone del reality: al suo posto la sua ex opinionista. La notizia era già circolata ieri, lanciata da Dagospia, e vedeva inoltre Alvin assente tra i nomi protagonisti della nuova edizione del programma. Riguardo l'inviato e gli opinionisti, però, l'amministratore delegato non si è espresso. "La Guarnieri del Tg5 opinionista unica? Non ci abbiamo pensato ma è una bella idea", ha aggiunto.

Su Ilary Blasi: "Rimane con noi, condurrà Battiti Live"

Ilary Blasi, nonostante l'addio all'Isola, non lascerà la tv. Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere che la conduttrice televisiva, attualmente al centro del gossip per la sua travagliata separazione da Francesco Totti, sarà al timone della prossima edizione di Battiti Live, evento musicale che si svolge nelle piazze della Puglia in onda d'estate. Queste le parole dell'ad Mediaset:

Ilary Blasi rimane con noi e ci piace lavorare a una nuova fase di lavoro. Questa estate ‘Battiti Live’ passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary Blasi, che ci piace e consideriamo un volto di Canale 5.