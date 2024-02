Ilary Blasi non tornerà con Francesco Totti: “Dopo la cena ognuno a casa sua, non si torna indietro” Ilary Blasi chiude le porte all’ipotesi di un ritorno di fiamma con l’ex marito Francesco Totti: “Quando qualcosa si rompe, quando si perdono la fiducia e la stima, non si può tornare indietro”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nel corso della conferenza stampa organizzata per la presentazione del libro “Che stupida”, Ilary Blasi ha risposto alla curiosità di chi si chiedeva se, nonostante quanto accaduto, custodisse ancora il desiderio di tornare insieme all’ex marito Francesco Totti. La conduttrice Mediaset – sarà al timone di Battiti Live adesso che l’Isola dei famosi è passata a Vladimir Luxuria – fa sapere che non c’è spazio, e non ce ne sarà in futuro, per l’ipotesi di un ritorno di fiamma con l’ex marito. “Dopo la cena ognuno a casa sua. Totti è comunque il padre dei miei figli. Loro sono la cosa più bella”, ha fatto sapere Blasi, “Nel cuore della gente c’è la speranza che torniamo insieme. La trovo tenera, è molto affettuoso, ma quando qualcosa si rompe, quando si perdono la fiducia e la stima, non si può tornare indietro. E non sarebbe rispettoso per le persone che sono al nostro fianco. L’armonia, quella sì, mi piacerebbe”.

Ilary Blasi: “Documentario e libro per rispondere a chi mi definiva una ‘poco di buono’”

Ilary, intervistata da Francesca Barra, ha reso noti i motivi che l’hanno indotta a esporsi pubblicamente a proposito delle ragioni che hanno determinato la fine del suo matrimonio: “Questo è un atto di libertà che ti aiuta anche a metabolizzare. E comunque io sono una moglie, una mamma e una donna di spettacolo, parlavano di me, quindi ho risposto. Se lui fosse stato in silenzio anche io non avrei detto nulla, quindi non sarebbe esistito Unica e neppure Che Stupida. Mi ha dato fastidio soprattutto essere definita come una poco di buono”.

Ilary Blasi: “Prima ero sotto i riflettori, nella mia nuova vita sarà diverso”

La conduttrice ha quindi annunciato un cambio di marcia rispetto al passato. Rimasta sotto i riflettori più di quanto avrebbe voluto dal momento in cui è cominciata la crisi con Totti, ha annunciato che la nuova fase della sua vita sarà diversa rispetto al passato: “Se ultimamente non ho pubblicato molto non vuol dire che non sia felice. La felicità non si misura mica sui social network. Ho avuto un matrimonio sotto i riflettori, una vita sotto i riflettori, anche il divorzio così. Nella mia nuova vita vorrei che fosse diverso”. Quindi, ha concluso: “Da domani, 1 febbraio, di questa storia non voglio parlarne più”. L’attende, tuttavia, ancora il processo che la vedrà contrapposta all’ex marito in tribunale. In quella sede, Blasi dovrà affrontare Cristiano Iovino, personal trainer che sostiene tra loro ci sia stata una “frequentazione intima”.