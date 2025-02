video suggerito

L’Isola dei Famosi di Signorini dipende anche da Ilary Blasi: “Non è ancora una certezza” La nuova edizione dell’Isola dei Famosi dovrebbe essere affidata ad Alfonso Signorini, ma il rischio sovrapposizione con il nuovo reality condotto da Ilary Blasi potrebbe cambiare i piani di Mediaset, soprattutto se The Couple dovesse ottenere buoni risultati. Ecco cosa sappiamo al momento. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

Il ritorno dell'Isola dei Famosi non è una certezza. La stagione di Canale 5 si avvia verso la fine del Grande Fratello, che anche quest'anno supererà i 6 mesi di durata, per fare spazio al resto della programmazione. Se la novità vera di questa stagione è il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione, con l'arrivo di The Couple, non è ancora chiaro il destino dell'Isola dei Famosi.

Signorini alla conduzione dell'Isola dei Famosi?

Il reality show era stato presentato a inizio stagione e da diversi giorni si parla della possibilità che a condurlo possa essere Alfonso Signorini, che dopo una breve pausa post GF prenderebbe in carico un altro titolo ormai storico, per provare a ridare vita a un programma che ha mostrato serie difficoltà nella scorsa edizione, orfana proprio di Ilary Blasi e affidata alla conduzione di Vladimir Luxuria.

Resta però da capire se L'Isola dei Famosi si farà concretamente, o se il reality non rischi un anno di pausa. Se è vero, come apprende Fanpage, che in questi giorni stanno iniziando i lavori per la spedizione in Honduras, sulla partenza del reality si naviga a vista (è proprio il caso di dirlo), guardando anche ai risultati che Blasi otterrà con il suo programma di prima serata, evoluzione del format Grande Fratello Duo che verrà realizzata negli stessi spazi della casa ma che è stata cambiata in corso d'opera per evitare una sovraesposizione del marchio Grande Fratello, che chiuderà pochi giorni prima della partenza del programma.

Quando inizia The Couple e quanto durerà

Ma in che modo The Couple può incidere sulla fattibilità dell'Isola dei Famosi? La questione sta tutta nelle tempistiche. Stando a quanto apprendiamo la trasmissione di Ilary Blasi, verosimilmente in partenza alla fine di marzo, dovrebbe avere una durata che va dalle 6 alle 8 puntate, con appuntamenti settimanali. The Couple chiuderebbe, in sostanza, tra metà e fine maggio, pericolosamente a ridosso della fine del cosiddetto periodo di garanzia pubblicitario. Di conseguenza appare scontato che, se entrambi i reality dovessero andare in onda, finirebbero per sovrapporsi su Canale 5. Cosa alquanto atipica per la rete e complessa da sostenere, con due diverse narrazioni che potrebbero pestarsi i piedi all'interno dei contenitori del daytime e del pomeriggio Mediaset.

Il rischio sovrapposizione e l'ipotesi di un'altra Isola

Cosa accade quindi? La voce che circola è quella di un'ipotesi che sarebbe decisamente clamorosa, ovvero la possibilità che L'Isola possa essere fermata o confezionata in una modalità differente da quella di una diretta tradizionale, per rendere possibile una messa in onda posticipata. Molto dipenderà, naturalmente, dai risultati di The Couple. Se il programma di Blasi dovesse avere un buon riscontro, il rischio di schiacciare l'Isola sarebbe grosso.