Quando finisce il Grande Fratello: la data dell'ultima puntata con Alfonso Signorini Il Grande Fratello chiuderà dopo oltre sei mesi con l'ultima puntata di giovedì 4 aprile.

A cura di Andrea Parrella

Il Grande Fratello si avvia alle battute finali. L'edizione del reality, rinnovato quest'anno in una veste ibrida con vip e nip, corre spedito verso la finale e adesso c'è la conferma sulla data dell'ultima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini. Giovedì 4 aprile sarà il giorno della finale del Grande Fratello, una data già immaginata, sulla quale non c'erano ancora conferme ufficiali e che è stata certificata su Davidemaggio.it.

La finale del Grande Fratello contro Don Matteo

Come accaduto per buona parte degli appuntamenti stagionali di quest'anno, il Grande Fratello chiuderà sfidando un'altra fiction storica di Rai1. Dopo Lolita Lobosco e Doc, il 4 aprile sarà la volta di Don Matteo 14, che partirà proprio quella sera contro la finale del reality.

Sarà l'ultima puntata di una edizione in controtendenza rispetto alle precedenti, partita con gli auspici aziendali di una veste più educata e mansueta, all'insegna dei buoni sentimenti. Operazione che ha funzionato in parte, visto che il reality ha generato meno discussione all'esterno della sua bolla, ma allo stesso tempo ha rafforzato il proprio zoccolo duro di pubblico, consentendo a Signorini di portare a casa risultati di ascolti soddisfacenti. Rispetto alle voci di chiusura circolate nelle scorse settimane, era stato proprio il conduttore a rispondere in diretta:

"Siamo arrivati alla trentasettesima puntata di questa edizione e voglio dire che ce ne aspettano molte altre, ma molte, molte altre. Un po’ come dicevano gli antichi, Hic manebimus optime, che significa qui staremo benissimo. E infatti qui noi rimaniamo e ci stiamo anche benissimo. Se ne facessero una ragione. E ora continuiamo a parlare di flirt e seduzione".

Dopo il GF arriva L'Isola dei Famosi

La casa chiuderà i battenti dopo 6 mesi e 24 giorni, per dare spazio al ritorno dell'Isola dei Famosi con la conduzione di Vladimir Luxuria dell'8 aprile. Il reality esotico, che dopo tre edizioni cambia faccia senza Ilary Blasi alla conduzione, accompagnerà il pubblico di Canale 5 verso la chiusura della stagione regolare.