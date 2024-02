Alfonso Signorini risponde alle voci sulla chiusura anticipata del Grande Fratello Alfonso Signorini, durante l’ultima puntata del Grande Fratello, ha colto l’occasione per mettere a tacere i rumors sullo stop anticipato del reality show. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

“Hic manebimus optime” cioè "Qui staremo benissimo" dice Alfonso Signorini durante l’ultima puntata del Grande Fratello. Il conduttore ricorre alla citazione latina per mettere a tacere sia le voci sulla chiusura anticipata del reality, sia quelle su un possibile cambio di conduzione a settembre. Per il momento si tratta solo di pettegolezzi e indiscrezioni, su cui però Signorini vuole fare subito il punto.

Alfonso Signorini sulla chiusura anticipata del Grande Fratello: “Andrà avanti ancora a lungo"

"C'è un clima leggero e quieto, come piace a noi" inizia con queste parole di Alfonso Signorini la 37esima puntata del Grande Fratello. Nel corso della trasmissione, il conduttore non perde occasione per rispondere ai rumors su una finale anticipata o su un passaggio di testimone per la conduzione. Parlando con Cesara Buonamici, Alfonso chiarisce che il programma continuerà: "Siamo arrivati alla trentasettesima puntata di questa edizione e voglio dire che ce ne aspettano molte altre, ma molte, molte altre. Un po’ come dicevano gli antichi, Hic manebimus optime, che significa qui staremo benissimo. E infatti qui noi rimaniamo e ci stiamo anche benissimo. Se ne facessero una ragione. E ora continuiamo a parlare di flirt e seduzione".

Le critiche al Grande Fratello: "L'edizione più brutta della storia"

Che quest'edizione non sia tra le più amate non è un mistero. A poche ore dall'ultima puntata del Grande Fratello, alcuni telespettatori avevano deciso di mostrare il loro malcontento urlando dall'esterno della casa di Cinecittà. Due ragazzi hanno gridato dentro un megafono: "State facendo l'edizione peggiore della storia. Alessio sei un grande", parole arrivate anche ai concorrenti Stefano, Greta e Sergio, che in quel momento si trovavano in giardino. Su X (ex Twitter) le opinioni sono molto diverse, tra chi non apprezza quest'edizione e chi, invece, si complimenta con Signorini per aver fatto chiarezza sul futuro del reality.