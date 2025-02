video suggerito

Ilary Blasi torna a Mediaset, condurrà un nuovo reality su Canale 5 Ilary Blasi torna alla conduzione di un programma su Canale 5, il reality si chiama The Couple e andrà in onda prossimamente.

A cura di Andrea Parrella

Ilary Blasi torna a Mediaset. La conduttrice, che avevamo visto per l'ultima volta alla conduzione di Battiti nell'estate del 2024, sarà alla guida di un nuovo programma su Canale 5 a diversi mesi di assenza dal piccolo schermo. Presenterà The Couple, un nuovo reality game che prenderà il via prossimamente e si tratterà di un format che, come informa Mediaset in un comunicato ufficiale, è un appassionante mix tra competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena.

Come funziona The Couple, nuovo programma condotto da Ilary Blasi

Nel comunicato stampa si legge che "i protagonisti di The Couple saranno personaggi noti e persone comuni. Vere coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti. Tutti rigorosamente in coppia, costretti a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere e da difendere. La tenuta dei concorrenti e delle coppie verrà messa a dura prova psicologica e fisica. Una sfida per difendersi dagli avversari, ma anche da sé stessi". Tra le coppie in gara solo una si aggiudicherà il montepremi dopo aver eliminato tutti gli avversari e a decidere l'esito sarà il pubblico attraverso il Televoto.

Blasi torna alla conduzione dopo "Ilary"

Un nuovo format per Ilary Blasi, quindi, dopo mesi lontananza dalla Tv nelle vesti di conduttrice. Per lei un format che pare somigliare per certi versi a La Talpa, format che Mediaset ha rispolverato nei mesi scorsi, affidandolo alla conduzione di Diletta Leotta senza troppo successo. Prima dell'esperienza di Battiti della scorsa estate, Ilary Blasi era stata alla conduzione dell'Isola dei Famosi per tre edizioni consecutive, prima che il programma venisse ereditato da Vladimir Luxuria. Blasi è inoltre reduce da "Ilary", serie Tv sul suo quotidiano lanciata su Netflix nei mesi scorsi.