video suggerito

Chi è Mario Adinolfi, ex deputato alla Camera e giornalista: oggi concorrente dell’Isola dei Famosi Mario Adinolfi, 53 anni, è un ex deputato e fondatore del partito Il Popolo della Famiglia. Giornalista e opinionista dallo stile divisivo, è noto per le sue battaglie a difesa dei valori cattolici tradizionali. È ora atteso tra i concorrenti del reality L’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5, condotto da Veronica Gentili, con cui ha avuto in passato uno scontro molto acceso. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Francesca Moriero

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mario Adinolfi ha 53 anni, è stato deputato e oggi guida Il Popolo della Famiglia, partito che si richiama apertamente ai valori del cattolicesimo tradizionale. Giornalista, scrittore e personaggio televisivo, ha fatto della difesa della famiglia "naturale", della lotta all'aborto e dell'opposizione alle unioni civili i suoi principali cavalli di battaglia. Il suo nome è da sempre al centro del dibattito pubblico, non solo per le sue posizioni radicali su temi etici e sociali, ma anche per le polemiche che ne sono derivate. Tra queste, l'acceso scontro televisivo con Veronica Gentili, oggi conduttrice dell'Isola dei Famosi, reality al quale Adinolfi parteciperà come concorrente nella nuova edizione 2025.

Nato a Roma il 15 agosto 1971, Adinolfi è un personaggio che ha sempre diviso l'opinione pubblica: tra giornalismo, impegno politico e attivismo cattolico, ha costruito negli anni un'identità ben riconoscibile, legata a battaglie contro temi sensibili come famiglia, aborto e diritti civili. Nel 2016 ha fondato Il Popolo della Famiglia, con l'obiettivo dichiarato di rappresentare chi si riconosce nei valori tradizionali e nella dottrina della Chiesa. Sposato con Silvia Pardolesi, ha tre figlie: una nata dal primo matrimonio con Elena Banzi, due dalla sua attuale compagna. Parteciperà alla nuova edizione de L'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, con cui Adinolfi ebbe un confronto piuttosto acceso qualche tempo fa durante un talk televisivo, innescato proprio da sue dichiarazioni molto discusse.

Chi è Mario Adinolfi, la carriera e l'entrata in politica

Giornalista professionista, ha iniziato giovanissimo collaborando con testate vicine al mondo cattolico come Avvenire e Il Popolo. Negli anni novanta ha lavorato in Rai, firmando programmi radiofonici e televisivi, e ha poi proseguito la sua attività in emittenti come MTV Italia, RED TV e Nessuno TV, spesso in veste di conduttore. Nel 2006 è entrato in Parlamento come deputato dell'Ulivo, dopo un lungo percorso tra le fila della Democrazia Cristiana e del centrosinistra riformista. Appassionato di comunicazione e scrittura, ha pubblicato diversi libri, in cui affronta temi legati alla famiglia,alla fede e alla politica contemporanea. Oggi è anche direttore del quotidiano online La Croce.

Leggi anche Comune in Emilia-Romagna revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini e la dà a Matteotti

Le idee e il partito di Mario Adinolfi

Il partito che ha fondato, Il Popolo della Famiglia, si è distinto per la sua posizione netta su questioni "morali" e sociali: difesa della vita, centralità del matrimonio tra uomo e donna, opposizione all'aborto e alle unioni civili. Temi che Adinolfi ha portato avanti anche con un linguaggio estremamente diretto, spesso al centro di discussioni pubbliche. Tra le più note, quella con Veronica Gentili, oggi alla guida dell'Isola dei Famosi, che lo aveva criticato duramente in un dibattito televisivo per alcune sue frasi ritenute sessiste. In quell'occasione, Adinolfi aveva parlato del ruolo della donna nella famiglia, dichiarazioni poi spiegate anche dalla moglie Silvia, che ha affermato: "Se sentirsi sottomessa significa essere al servizio della mia famiglia, allora sì, lo sono". Dichiarazioni dunque che hanno fatto discutere, in linea con l'identità fortemente "valoriale" che Adinolfi rivendica da sempre.