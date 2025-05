video suggerito

Chi è Dino Giarrusso, il giornalista ed europarlamentare tra i naufraghi dell’Isola dei famosi Dino Giarrusso, 49 anni, giornalista ed ex europarlamentare è tra i concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili su canale 5. Prima con il M5s, poi la fondazione di Sud Chiama Nord, infine la breve esperienza nel Pd, durante la sua carriera politica Giarrusso ha cambiato diversi partiti. In una recente intervista a Fanpage.it si è espresso duramente contro la gestione di Giuseppe Conte che ha accusato di aver snaturato il Movimento delle origini. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giulia Casula

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dino Giarrusso, 49 anni, è tra i concorrenti della nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2025. Giornalista e politico, Giarrusso ha ricoperto la carica di europarlamentare assieme al Movimento 5 Stelle, che ha abbandonato nel 2022 dopo i contrasti con il partito. Prima della carriera politica, Giarrusso ha lavorato nel mondo della televisione come sceneggiatore e come attore per piccoli ruoli in note serie televisive. Per diversi anni, inoltre, tra il 2014 e il 2018 è stato inviato del programma tv Le Iene. Oggi l'ex deputato si prepara a sbarcare nell'isola di Cayos Cochinos, in Honduras, dove vestirà i panni di ‘naufrago' del programma condotto da Veronica Gentili.

Chi è Dino Giarrusso, la carriera in tv e l’entrata in politica

Nato a Catania nel 1974, Dino Giarrusso ha lavorato come giornalista collaborando con diverse testate nazionali come Repubblica o l'Unità. La sua carriera è proseguita in ambito televisivo, dove è stato autore per alcune emittenti locali siciliane. È stato anche sceneggiatore per cinema e tv, lavorando al fianco di personaggi del calibro di Ricky Tognazzi. Nel 2014 approda al programma televisivo Le Iene, dove svolge il ruolo di inviato fino al 2018.

Abbandonata la carriera televisiva, l'ex iena nel 2018 entra in politica, con il Movimento 5 Stelle. Alle elezioni legislative dello stesso anno viene candidato alla Camera dei deputati ma non viene eletto. Rimarrà comunque nei ranghi pentastellati, ricoprendo vari ruoli tra cui quello di responsabile della comunicazione dei 5S nel consiglio regionale del Lazio.

Nel 2019 avviene il grande salto, quando viene eletto europarlamentare nella circoscrizione Isole. Poi però, gli attriti con il M5s lo portano ad abbandonare il partito e a lanciarne uno suo, Sud Chiama Nord, fondato con Cateno De Luca e da cui uscirà successivamente. Infine, la breve parentesi con il Partito democratico, a cui aveva aderito nel 2023 per sostenere la candidatura a segretario di Stefano Bonaccini. Alla fine però, dai dem arriverò lo stop alla sua candidatura a causa delle sue uscite contro il partito che avevano causato non pochi malumori.

Le idee politiche e il partito di Dino Giarrusso

Nella sua carriera politica Giarrusso ha cambiato diversi partiti. Dapprima con il Movimento 5 Stelle, con cui è stato europarlamentare, poi Sud Chiama Nord, da lui fondato, e infine, seppur per un brevissimo periodo, il Partito democratico. Nel 2022 il politico aveva deciso di lasciare i 5s dopo essere entrato in contrasto con la gestione "dall'alto" di Giuseppe Conte, che aveva secondo Giarrusso cancellato "la democrazia interna" al Movimento.

Così, l'ex europarlamentare aveva annunciato la creazione di un nuovo partito, Sud Chiama Nord, di cui è stato segretario assieme all'attuale leader Cateno De Luca. Ma anche questa esperienza finisce e nel 2023 Giarrusso fa il suo ingresso nel Pd. Il suo arrivo tuttavia, non viene visto di buon occhio dai dem a causa delle dure parole espresse in passato nei confronti del Pd che aveva definito un "partito morto". Alla fine, la sua candidatura a sostegno di Stefano Bonaccini verrà bloccata e Giarrusso sarà costretto a lasciare il partito. In una recente intervista a Fanpage.it, il futuro naufrago è tornato a criticare fortemente la leadership di Conte che ha accusato di "aver snaturato" il M5s rispetto all'impronta originaria tracciata dal fondatore ed ex garante, Beppe Grillo.