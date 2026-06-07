Migranti, naufragio a largo di Malta: imbarcazione si ribalta, recuperati 10 cadaveri

Un barcone con una sessantina migranti si è ribaltato a largo di Malta. Un peschereccio presente in zona avrebbe recuperato circa 48 persone vive, mentre una motovedetta della Guardia Costiera italiana ha recuperato al momento 10 cadaveri. Si cercano due dispersi.

Ancora una tragedia nel Mediterraneo: l'ennesimo naufragio ha provocato la morte di almeno dieci migranti mentre si cercano i dispersi. Oggi, domenica 7 giugno, un barcone con una sessantina migranti si è ribaltato nelle acque maltesi. Un peschereccio presente in zona avrebbe recuperato circa quarantotto persone vive, mentre una motovedetta della Guardia Costiera italiana ha recuperato al momento dieci cadaveri. Dovrebbero essere due invece, i dispersi.

almeno 10 migranti morti a largo di Malta, 48 persone salvate

L'imbarcazione era partita dalle coste libiche. Inizialmente seguita dalla competente autorità sar e successivamente da quella maltese, navigava con circa sessanta persone a bordo. Si trovava a circa 45 miglia nautiche a est/sud est dall'isola di Malta quando si è ribaltata in mare. Almeno dieci persone sono morte.

La Guardia Costiera italiana, intervenuta su richiesta delle autorità maltesi per cooperare con le ricerche, si è immediatamente recata in zona con una motovedetta Sar ed è riuscita a recuperare dieci cadaveri. Quarantotto migranti invece, sarebbero stati tratti in salvo da un peschereccio che si trovava nelle vicinanze. Le ricerche in zona continuano, coordinate dalle autorità maltesi.

Secondo quanto fa sapere la Guardia costiera in una nota, da questo pomeriggio un'unità italiana, già in mare per attività d'istituto, sta seguendo l'operazione di soccorso. Si cercano due dispersi.

Oim, 824 migranti sono morti nel Mediterraneo dall'inizio del 2026

Resta drammatico il bilancio dei migranti che hanno perso la vita nelle acque del Mediterraneo nei primi mesi del 2026. Secondo uno degli ultimi aggiornamenti comunicati dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), almeno 34.900 persone sono morte nel Mediterraneo dal 2014. I dati verificati del Progetto @MissingMigrants riportano che da inizio anno almeno 1.240 persone morte sulle rotte del Mediterraneo, 824 solo nel Mediterraneo centrale.

Da inizio 2026, precisa l'agenzia dell'Onu, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 6.070 di cui 5.372 uomini, 430 donne, 109 bambini e 159 persone di genere non identificato.