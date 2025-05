video suggerito

All'Isola dei famosi 2025 il mistero della naufraga scomparsa: Ibiza Altea fuori dal cast all'improvviso Veronica Gentili spiega: "Purtroppo non potrà essere nostra concorrente". Le parole di Pierpaolo Pretelli: "Avremmo tanto voluto averla con noi ma non è successo. Siamo sicuri che con la sua forza, la sua simpatia, la sua bellezza arriverà molto lontano".

A cura di Daniela Seclì

Mistero all'Isola dei famosi 2025. La concorrente Ibiza Altea, annunciata fino a poche ore prima dell'inizio del reality di Canale5, non si è presentata in diretta. La notizia è stata data in chiusura della prima puntata del reality condotto da Veronica Gentili. Ad annunciare la sua assenza, l'inviato Pierpaolo Pretelli.

Ibiza Altea lascia il cast dell'Isola dei famosi 2025

Ibiza Altea era tra i concorrenti ufficiali dell'Isola dei famosi 2025. Nel corso della prima puntata trasmessa mercoledì 7 maggio, Pierpaolo Pretelli ha fatto sapere che la modella non avrebbe più preso parte alla trasmissione condotta da Veronica Gentili:

All'Isola dei famosi avremmo tanto voluto avere Ibiza Altea ma non è successo. Siamo sicuri che con la sua forza, la sua simpatia, la sua bellezza arriverà molto lontano.

Veronica Gentili gli ha fatto eco, confermando che Ibiza Altea non avrebbe più fatto parte del cast: "Un bell'applauso a Ibiza che doveva essere nostra concorrente e purtroppo non potrà esserlo per una serie di ragioni. Noi le facciamo un grande in bocca al lupo per tutto". Eppure il suo nome risultava tra quelli dei naufraghi fino a poco prima della messa in onda del programma di Canale5. Anche Dino Giarrusso non ha presenziato alla prima puntata, ma nel suo caso per via di un infortunio. Entrerà in gioco dalla prossima settimana.

Chi è la modella Ibiza Altea

Ibiza Altea ha 26 anni e nella vita fa la modella e l'attrice. Ha mosso i primi passi come attrice nella serie targata Disney Alex & Co. Aveva 14 anni. Inoltre, ha prestato il volto a numerose campagne pubblicitarie. Accanto al lavoro nel mondo dello spettacolo, c'è anche lo studio. Ibiza Altea studia Benessere animale all'università. Prima di partecipare all'Isola dei Famosi aveva assicurato che avrebbe affrontato questa sfida senza alcun timore, perché nella vita ha già affrontato e superato delle difficoltà.