Dino Giarrusso infortunato prima di iniziare l'Isola dei Famosi, l'annuncio in diretta di Veronica Gentili Dino Giarrusso si è infortunato prima di iniziare la nuova avventura all'Isola dei Famosi. L'annuncio di Veronica Gentili durante la prima puntata del reality.

A cura di Gaia Martino

Veronica Gentili ha aperto questa sera, mercoledì 7 maggio 2025, la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Accompagnata in studio da Simona Ventura, opinionista, e dall'inviato in Honduras Pierpaolo Pretelli, ha commentato così il suo nuovo inizio: "L'Isola è tornata. Le prime volte non finiscono mai, questa sera è come se fosse un primo inizio. Per me e per i naufraghi, sarà un viaggio alla scoperta dei limiti umani". Poi si è subito collegata con l'Honduras per presentare i concorrenti scelti per l'edizione: Dino Giarrusso non ha potuto partecipare, però, alla prima puntata a causa di un infortunio.

Cosa è successo a Dino Giarrusso

Veronica Gentili, presentando i concorrenti ufficiali dell'Isola dei Famosi, ha fatto notare al pubblico l'assenza di Dino Giarrusso. Il giornalista e personaggio televisivo di Catania si è infortunato prima di iniziare la sua nuova avventura in Honduras. La conduttrice ha spiegato che entrerà in gara dalla prossima puntata, senza specificare cosa gli sia successo.

Chi è Dino Giarrusso, concorrente dell'Isola dei Famosi

Dino Giarrusso, 50 anni, è un giornalista e volto televisivo. Ha scritto diverse sceneggiature per cinema e tv, recitato in fiction come Provaci ancora prof, Il papa buono e Il commissario Manara, e ha lavorato dal 2014 al 2018 come inviato de Le Iene. Con queste parole si è presentato al pubblico di Canale5: "Ho scelto di fare l'Isola perché esiste un mondo, quello dei reality, molto ricco ed è bene conoscerlo. Non so se ho delle abilità particolari che saranno utili sull'isola, mi piace l'idea di lavorare insieme a persone che non conosco, in un ambiente che non conosco. Mi auguro che il caldo e l'idea di stare soli non mi facciano avere un comportamento impulsivo, nervoso. Sentirò la mancanza di mia moglie e dei miei figli piccoli. Quello mi pesa".