Chi è Carlotta Cocina a Too Hot To Handle Italia: dove l’abbiamo già vista in tv

Carlotta Cocina è una delle concorrenti di Too Hot To Handle Italia 2025. 28 anni, di Roma, ha già partecipato a un programma televisivo Mediaset in passato. Ex pupa di La Pupa e il Secchione, fu squalificata dopo una lite.

Carlotta Cocina è nel cast di Too Hot To Handle Italia 2025, il nuovo reality di Netflix che vede protagonisti 10 single chiamati a convivere in una villa da sogno con un solo obiettivo, conquistare un montepremi dal valore di 100mila euro, ma a un patto: vietato fare sesso. 28 anni, di Roma, Carlotta Cocina è influencer: in passato ha studiato architettura e interior design e nel 2020 ha partecipato come pupa a La Pupa e il Secchione. Oggi vive a Dubai.

Chi è Carlotta Cocina, ex concorrente di La pupa e il secchione

Carlotta Cocina a La Pupa e il Secchione

28 anni, di Roma, Carlotta Cocina è una delle protagoniste di Too Hot To Handle Italia 2025. Nel 2020 ha partecipato come pupa a La Pupa e il Secchione e proprio in quella occasione, si presentò come un'amante del lusso e della moda. Fu squalificata insieme al "secchione" Giovanni Tobia De Benedetti dopo una lite. Nel reality di Netflix a cui partecipa nel 2025 ha raccontato di sé e della sua vita oggi. Vive a Dubai e in passato ha studiato architettura e interior design: "Il mio uomo ideale deve essere un imprenditore, un uomo in carriera. Alto, forte, un doppio alfa. E anche un uomo generoso sotto tutti i punti di vista. Non ho nessuna intenzione di avere un fidanzato, forse quattro", le parole. È molto attiva sui social: il suo profilo Instagram, il cui nome è __situation__, è seguito da oltre 300mila followers.

Il percorso a Too Hot To Handle e la vicinanza ad Alessandro

Carlotta Cocina nel corso della sua avventura a Too Hot To Handle si è avvicinata ad Alessandro Varsi, 22 anni, al punto da chiamarlo "mio marito" durante la convivenza in villa, a Santo Domingo. "Io sono entrata qui che volevo divertirmi e non pensavo di trovare una relazione e soprattutto delle emozioni così forti. Se dovessi tornare indietro risceglierei te altre cento volte", ha confessato al single che ha preso parte con lei al programma.

