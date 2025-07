Chi è Alessandro Varsi a Too Hot To Handle Italia e che lavoro fa il concorrente

Alessandro Varsi è uno dei concorrenti di Too Hot To Handle Italia 2025. 22 anni, di Roma, nella vita è un ristoratore.

Alessandro Varsi è uno dei protagonisti di Too Hot To Handle Italia, il reality disponibile per la visione in streaming su Netflix, che vede 10 single convivere in una villa da sogno a Santo Domingo. Per loro c'è in palio un montepremi da 100mila euro ma con una sola regola: vietato fare sesso. Il romano, 22 anni, si è avvicinato a Carlotta Cocina: non ha esperienze passate in tv ed è un ristoratore.

Chi è Alessandro Varsi, concorrente di Too Hot To Handle

Alessandro Varsi, 22 anni, è di Roma. Quella a Too Hot To Handle è la sua prima esperienza in tv. Nella vita è un ristoratore: ha un ristorante vicino a Piazza Re di Roma, nella Capitale, che gestisce insieme al fratello. Il suo profilo Instagram, il cui nome è varsi_, è seguito da oltre 27mila followers: condivide scatti di sé e della sua passione, la boxe.

È diventato uno dei protagonisti del reality disponibile per la visione su Netflix per la sua simpatia. Ha spesso regalato meme con i suoi consigli sull'abbigliamento dati ai suoi compagni di viaggio e instaurato un legame intimo con Carlotta Cocina e fraterno con Daniele Iaià. Durante la prova del ghiaccio, in uno degli episodi del programma, ha raccontato di aver avuto un passato particolare segnato da alcuni momenti difficili.

Daniele Iaià e Alessandro Varsi

La storia con Carlotta Cocina a Too Hot To Handle 2025

Alessandro Varsi non appena iniziata la sua esperienza a Too Hot To Handle si è avvicinato a Carlotta Cocina. I due, oltre all'attrazione fisica, hanno trovato una connessione che andrebbe oltre il sesso. Lei in diverse occasioni, durante il percorso nel reality, lo ha chiamato "mio marito". Dopo il rischio eliminazione che hanno sfiorato per aver infranto troppe regole, hanno iniziato a conoscersi e pare che oggi siano ancora molto vicini. Su Instagram lei ha mostrato, con foto e video, le loro giornate trascorse insieme a Roma, dopo l'esperienza televisiva.