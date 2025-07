Ibiza Altea indossa la collana di Daniele Iaià dopo Too Hot To Handle, la confessione in diretta Instagram

Ibiza Altea in diretta Instagram stasera ha indossato la collana che Daniele Iaià le ha regalato durante la loro avventura a Too Hot To Handle Italia. “L’ho sempre avuta” ha dichiarato la modella che sembrerebbe essere ancora vicina al concorrente romano.

Carlotta Cocina e Ibiza Altea si sono collegate con i fan, in diretta su Instagram, per raccontare come va la loro vita dopo la partecipazione a Too Hot To Handle Italia 2025. La modella che si è avvicinata a Daniele Iaià durante l'avventura nel programma, ha parlato della collana ricevuta in regalo dal romano durante la permanenza in villa a Santo Domingo, indossata anche durante la diretta Instagram. Non è del tutto chiara la natura del loro rapporto oggi, ma sembrerebbero essere ancora vicini: "La collana l'ho sempre avuta".

Le parole di Ibiza Altea sulla collana ricevuta in regalo da Daniele Iaià

"La collana l'ho sempre avuta, ma le cose belle non si indossano sempre" ha dichiarato Ibiza Altea nella diretta Instagram di questa sera. Ha risposto alla domanda dei fan curiosi di sapere se la relazione con Daniele Iaià, conosciuto a Too Hot To Handle 2025, prosegue anche senza telecamere. Durante la loro avventura, lui le ha regalato la sua collana e lei ha deciso di indossarla per la diretta su Instagram.

Riguardo l'esperienza nel programma, disponibile per la visione su Netflix, ha poi rivelato: "Ci sono stati tanti retroscena belli che voi non vedrete. Sono nel nostro cuore. Quelli sono i momenti più speciali. Quando entravamo nei letti, succedeva la magia".

Il rapporto tra Daniele Iaià e Ibiza Altea a Too Hot To Handle

Ibiza Altea e Daniele Iaià hanno instaurato un rapporto particolare a Too Hot To Handle: ancora oggi, stando ad alcuni indizi social, continuerebbero a frequentarsi. Carlotta Cocina su Instagram ha condiviso un post carosello con le foto scattate con Ibiza Altea, Daniele Iaià e Alessandro Varsi dopo l'esperienza in tv. Tra cene, selfie e foto scattate in una casa, le due coppie del programma sembrano essere ancora oggi molto unite. La concorrente romana, ex Pupa de La Pupa e Il Secchione, ha scritto su Instagram, a corredo delle foto: "Noi 4 siamo l’emblema di ciò che vuol dire TOO HOT TO HANDLE, troppo focosi per essere maneggiati e infatti troppo normali non siamo, tutti diversi ma molto animali, hot, matti, impetuosi, divertenti, egocentrici, veri, con un cuore enorme, sicuramente sui generis. Ognuno di noi è entrato nell’altro, intimamente interconnessi da emozioni e istinto puro".