Alessandro Basciano esce dal carcere, il suo avvocato: “Depositate prove che lo scagionano” Dopo l’arresto del 21 novembre per le accuse di stalking e minacce ai danni di Sophie Codegoni, Alessandro Basciano è stato scarcerato, è libero e sta tornando a casa. A confermarlo a Fanpage è il suo avvocato Leonardo D’Erasmo: “Niente domiciliari né braccialetto elettronico”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Alessandro Basciano è stato scarcerato dal carcere di San Vittore dove era stato portato il 21 novembre per le accuse di minaccia e stalking ai danni di Sophie Codegoni. A confermarlo a Fanpage è il suo avvocato Leonardo D'Erasmo: "Abbiamo depositato prove che lo scagionano dalle accuse di Codegoni". Il deejay era stato arrestato il 21 novembre a Milano ed era stato portato nel carcere di San Vittore.

Alessandro Basciano è libero, non è ai domiciliari e non avrà il braccialetto elettronico

L'avvocato Leonardo D'Erasmo, ha confermato a Fanpage che Alessandro Basciano adesso è libero: "Abbiamo sconfessato una per una tutte le accuse di Sophie, il giudice era anche a conoscenza che lei avesse rimesso la querela e quando stamattina la difesa ha prodotto elementi in senso opposto, il giudice ha avuto contezza della realtà e ha revocato la misura", le parole del legale, che sottolinea come la ragazza avesse ritirato la querela inizialmente sporta. Il deejay, dunque, "non andrà ai domiciliari, non avrà un braccialetto elettronico e non ha ricevuto nemmeno il divieto d'avvicinamento". D'Erasmo ha continuato a sostenere che il rapporto tra i due non sia sano, "ma da qui a farlo passare come un omicida o come il Turetta della situazione ce ne vuole".

"La versione di Sophie non corrisponde alla verità"

Una volta ottenuto l'ordine di scarcerazione, l'avvocato Leonardo D'Erasmo ha subito informato Fanpage, spiegando: "C'è stata la revoca della misura cautelare date tutte le prove che abbiamo presentato in interrogatorio oggi, la versione di Sophie non corrisponde alla verità e l'abbiamo provato con chat, screenshot, messaggi di lei. Lei due giorni prima si è presa una Chanel da 8000 euro da Alessandro, se hai paura di un uomo così violento che ti stalkera, non accetti le sue attenzioni". Il legale afferma di essere in possesso di un bigliettino di Codegoni che lo ringrazia per il regalo: "Il mio assistito non è il carnefice descritto in questi giorni, così come lei non è una vittima". Mesi fa, era stata la stessa Codegoni a ritirare la denuncia che aveva sporto nei confronti di Basciano, così come lui aveva ritirato la querela contro di lei per aver portato all'estero la piccola Céline Blue senza il suo consenso. Questo, a detta di D'Erasmo, sarebbe stato fondamentale per far ottenere ad Alessandro la scarcerazione.