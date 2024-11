video suggerito

Alessandro Basciano arrestato, il suo avvocato: "Aggressioni solo verbali, Sophie lo cercava e anche lei era violenta" Alessandro Basciano è stato arrestato per minacce e stalking a Sophie Codegoni. A Fanpage, il suo avvocato Leonardo D'Erasmo parla di un rapporto tra i due che definisce "non sano": "Ci sono stati tanti episodi di violenza verbale che si sono scambiati a vicenda nel tempo, solo che lei li ha denunciati, lui no". Per il legale, è sbagliato dire che lui la perseguitasse: "Se una persona ti perseguita non continui a cercarla".

A cura di Sara Leombruno

Alessandro Basciano è stato arrestato con l'accusa di minacce e stalking ai danni di Sophie Codegoni. La gip di Milano Anna Magelli parla di una condotta "pervasiva, controllante e violenta" anche davanti alla figlia minore, dettata da una "ossessiva gelosia nei confronti della donna" dopo la fine della loro relazione sentimentale. L'arresto si è reso necessario in realtà dopo una lite avvenuta al Cipriani, durante la quale l'uomo avrebbe picchiato uno degli amici di Sophie Codegoni, Mattia Ferrari, che si trovava lì a cena con lei e Alberto De Pisis. Intervistato da Fanpage, l'avvocato di Basciano, Leonardo D'Erasmo, ha parlato di una battaglia legale che andava avanti tra i due dal 2023. Secondo il legale, inoltre, si sarebbe trattato di sola violenza verbale avvenuta anche da parte di Sophie: "Sicuramente si tratta di un rapporto non sano, ma è sbagliato dire che lui fosse violento o la perseguitasse perché se una persona ti perseguita non continui a vederla".

A Fabrizio Corona ha detto che Sophie Codegoni aveva ritirato la querela che aveva sporto contro di lui, perché è stato arrestato?

Sophie Codegoni e il mio assistito avevano rimesso vicendevolmente le querele che avevano sporto l'uno contro l'altra qualche mese fa. Lui l'aveva denunciata per sottrazione di minore, perché si era portata la bimba all'estero senza il suo consenso. Poi si sono messi d'accordo e hanno rimesso le querele e hanno abbandonato il giudizio. Ieri è stato arrestato perché essendo accusato di minacce, l'articolo 612 del Codice Penale prevede che si proceda d'ufficio.

L'avvocato di Alessandro Basciano, Leonardo D'Erasmo

Alessandro Basciano è in carcere a San Vittore, come sta?

Il mio assistito è molto rammaricato per l'accaduto perché non vuole passare per una persona violenta, anche perché poco tempo fa Sophie a Verissimo aveva dichiarato che stessero cercando di mantenere un buon rapporto per la bambina.

Il gip Anna Magelli parla di "una condotta pervasiva, controllante e violenta", in che modo Basciano esercitava questa violenza?

Si è sempre trattato di violenza verbale e non fisica, ci sono stati tanti piccoli episodi violenti che si sono scambiati a vicenda nel corso del tempo, solo che lei li ha denunciati, mentre lui no.

Il gip parla di una gelosia eccessiva da parte di Basciano, che non riusciva ad arrendersi alla fine della storia tra lui e Sophie, è vero?

Sì, ma continuava a non arrendersi perché lei gli dava motivo di non farlo. Lui le faceva regali e lei li accettava, si vedevano di continuo e stavano insieme. Sicuramente si tratta di un rapporto non sano, ma è sbagliato dire che lui fosse violento o la perseguitasse perché se una persona ti perseguita non continui a vederla, non la cerchi. Nessuno cercherebbe il proprio aggressore. Avevano entrambi dei comportamenti non sani nella relazione, confido in una dichiarazione da parte della signora Codegoni. Posso capire che lei abbia esercitato il diritto di denuncia, ma la situazione poi era rientrata.