Sophie Codegoni rompe il silenzio dopo l’arresto di Alessandro Basciano: “Ho dovuto proteggere me e nostra figlia” Sophie Codegoni rompe il silenzio e dice la sua sul caso dell’ex compagno Alessandro Basciano, arrestato a Milano con l’accusa di minacce e stalking. Su Instagram, l’influencer spiega cosa l’ha spinta a denunciare il padre di sua figlia: “Ho a lungo sperato in un cambiamento, ma mi sbagliavo e ammetterlo è straziante. Ho lottato contro me stessa, contro il dolore e la paura”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Sophie Codegoni rompe il silenzio dopo l'arresto di Alessandro Basciano, che il 21 novembre è stato arrestato a Milano con l'accusa di minacce e stalking ai danni dell'ex compagna. Su Instagram, l'influencer spiega cosa l'ha spinta a denunciare il padre di sua figlia, nata a maggio del 2023: "Ho a lungo sperato in un cambiamento, ma mi sbagliavo e ammetterlo è straziante. Ho dovuto proteggere me, nostra figlia e le persone che amo".

Le parole di Sophie Codegoni dopo l'arresto di Basciano

La notizia era stata data a poche ore dall'arresto da Fabrizio Corona, tramite il suo sito di notizie Dillinger News. Ieri in mattinata, poi, la conferma ufficiale. Basciano si trova al carcere di San Vittore, a Milano, e risulta indagato a causa della sua condotta "pervasiva, controllante e violenta" dettata da una "ossessiva gelosia nei confronti della donna", come si legge nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Tramite una story caricata poco fa sul suo profilo Instagram, l'ex di Uomini e Donne e Grande Fratello ha spiegato i motivi che l'hanno spinta a sporgere denuncia contro il padre di suo figlia: "Non ho potuto fare diversamente. Ho lottato contro me stessa, contro il dolore e la paura. Ho a lungo sperato in un cambiamento, ma mi sbagliavo e ammetterlo è straziante", ha esordito.

Secondo Codegoni, i comportamenti dell'ex compagno sarebbero stati così gravi da rappresentare un pericolo per lei e la piccola Céline Blue, nata a maggio del 2023: "Ho dovuto proteggere me, nostra figlia e le persone che amo. Dicono che ci voglia coraggio ma io non mi sento coraggiosa, mi sento semplicemente una donna e una madre che ha fatto quello che era purtroppo necessario, anche quando avrebbe voluto solo chiudere gli occhi e sperare che tutto si aggiustasse da solo".

In mezzo a questo caos mi rimane la consapevolezza di aver avuto la forza, di scegliere il giusto, di mettere al primo posto la sicurezza e la serenità mia e della mia famiglia. Adesso devo andare avanti, fare la mamma, continuare a lavorare, ritrovare me stessa, un passo alla volta, con la speranza che un giorno tutto questo possa restare solo un ricordo lontano.

L'avvocato di Basciano: "Sophie Codegoni aveva ritirato la denuncia"

Intervistato da Fanpage, l'avvocato di Alessandro Basciano, Leonardo D'Erasmo, aveva spiegato che "Sophie Codegoni e il mio assistito avevano rimesso vicendevolmente le querele che avevano sporto l'uno contro l'altra qualche mese fa". A detta del legale, lui l'aveva denunciata per sottrazione di minore, perché aveva portato la bimba all'estero senza il suo consenso, ma "poi si sono messi d'accordo e hanno rimesso le querele e hanno abbandonato il giudizio". Il 21 novembre, dunque, è stato arrestato perché essendo accusato di minacce, l'articolo 612 del Codice Penale prevede che si proceda d'ufficio.