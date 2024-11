Sophie Codegoni: “Basciano era amorevole finché non mi staccavo da lui. Non ho mai ritirato la querela”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Sophie Codeogni ha parlato per la prima volta dell'arresto dell'ex compagno Alessandro Basciano. Lo scorso 21 novembre il dj è stato condotto in carcere con l'accusa di minacce e stalking nei confronti dell'influencer. Due giorni dopo è poi stato rilasciato. "Poco prima che gli sequestrassero il telefono mi ha mandato un messaggio. Il giorno dopo sono rimasta scioccata, l'ho scoperto sui social", ha raccontato la 23enne in un'intervista al Corriere della Sera.

Ad oggi l'influencer non intende "alimentare il circo mediatico che si sta muovendo intorno a questa storia", pur su volendo dire la sua su un "tema così delicato in rispetto a tante donne che hanno vissuto o stanno vivendo una situazione simile". Al momento Codegoni è nelle mani dei suoi avvocati, anche se non si sente del tutto tranquilla: "Ho paura, ogni volta che esco ci sono bodyguard con me". É però fiduciosa nei confronti della giustizia: "Non risponderò e ascolterò nell’attesa che la giustizia faccia il suo corso. Ci vorrà del tempo, ma la verità verrà a galla".

"Finche stavamo insieme era amorevole, quando mi staccavo era un problema"

La storia d'amore tra Basciano e Sophie è nata nel 2023 sotto i riflettori della casa del Grande Fratello dove entrambi hanno partecipato come concorrenti. Sempre nel 2023 sono diventati genitori della loro prima figlia, la piccola Celine Blu. "Finché stavamo insieme era amorevole, carino e dolce. Il problema nasceva nel momento in cui io mi staccavo da lui, che fosse per andare a mangiare una pizza, per andare a lavorare o da mia mamma, lui cambiava completamente. Lui doveva essere la priorità della mia vita davanti a tutto e tutti", ha spiegato Codegoni, sottolineando un comportamento diverso de padre di sua figlia nel momento in cui non trascorrevano tempo insieme.

Nonostante questa delicata situazione, l'influencer non l'ha mai lasciato perché pensava di poter in qualche modo risolvere la situazione e perché lui aveva sempre una giustificazione al suo comportamento:

Non ho mai negato di averlo amato tanto. Ci ho riprovato un'infinità di volte perché pensavo di poter cambiare le cose e avere la famiglia che sognavo. Trovavo sempre una giustificazione ai suoi comportamenti, riuscivo sempre a trovare delle colpe in me e lui riusciva ogni volta a farmi tonare indietro, a farmi negare con me stessa la verità. Trovava sempre il modo di giustificare il suo comportamento, diceva che sarebbe cambiato, che avrebbe iniziato una terapia, piangeva e io ci credevo.

Il racconto di Sophie sulla querela a Basciano: "Non l'ho mai ritirata"

Sophie Codegoni ha raccontato di aver querelato Basciano per stalking perché si sentiva controllata ed era spaventata dalle persone che la spiavano: "Vivevo nella paura e sotto il suo controllo. C’erano persone che mi spiavano dallo spioncino dalla porta di casa in piena notte, gente che mi aspettava fuori dal ristorante, episodi accompagnati da chiamate e messaggi bruttissimi da parte sua che sapeva sempre con chi fossi e dove fossi". Il dj ha parlato di "paparazzi", ma a riguardo la diretta interessata ha precisato: "Sì, un paparazzo che spia dallo spioncino di casa senza avere con sé una macchina fotografica".

Il giorno dopo aver sporto denuncia, l'infleuncer ha sentito dentro di sé "un senso di colpa enorme", in una lotta continua con se stessa: "Forse non accettavo che la favola in cui avevo sempre creduto era finita e comunque non riuscivo a far passare l’amore che mi portava a credere sempre in lui". Codegoni nega di aver ritirato la querela in questione, mentre secondo la versione di Basciano sarebbe accaduto nel gennaio 2024, un mese dopo. "Non l’ho mai ritirata. Mi ha stupita molto questa notizia. Poco dopo ho pregato il mio penalista di rallentare, ma non ho firmato per il ritiro in quanto c’erano tante cose che ancora non andavano", ha precisato. Una seconda querela di Sophie è arrivata nella notte del 14 novembre, quando Basciano avrebbe aggredito Mattia Ferrari e alcuni suoi amici: "Da quella notte ho avuto davvero paura. Non starò a dire perché in questa sede ma quello che è accaduto mi ha fatto davvero aprire gli occhi". Per quanto riguarda un video che la ritrae al citofono della compagna, ha precisato: "Nulla di particolare, risalgono a fine agosto. Ribadisco, non ha mai negato di averci riprovato un’infinità di volte".