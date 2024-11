video suggerito

Sophie Codegoni e la borsa da 10mila euro avuta in regalo da Basciano: “Ancora impacchettata, la butterei dalla finestra” Due giorni prima di essere denunciato da Sophie Codegoni e poi arrestato con le accuse di minacce e stalking, Alessandro Basciano le aveva regalato una borsa Chanel da 10mila euro. Ai pm, la ragazza ha confermato di averla accettata: “Ma mi verrebbe voglia di buttarla dalla finestra”. L’avvocato di lui riferì a Fanpage: “Se hai paura di un uomo, non accetti le sue attenzioni”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 28 novembre Sophie Codegoni è stata ascoltata per più di cinque ore dai pm della Procura di Milano, che dopo aver scarcerato Alessandro Basciano ha disposto nuove indagini sul caso che vede coinvolti i due ex partner. Le accuse contro il deejay sono di minacce e stalking, che avrebbero spinto l'influencer a sporgere a dicembre 2023 una denuncia, mai ritirata formalmente, seguita da un'altra querela dello scorso 14 novembre. Nell'interrogatorio durato oltre cinque ore, la ragazza ha consegnato tremila pagine di chat che proverebbero le prevaricazioni subite da un anno a questa parte, nonostante ci siano stati anche momenti di riavvicinamento. Uno di questo è testimoniato da una borsa Chanel da 10mila euro che Basciano le ha regalato due giorni prima di essere arrestato. Regalo che, come riporta il Corriere della Sera, la ragazza ha confermato ai pm di aver accettato: "È ancora impacchettata, mi verrebbe voglia di buttarla dalla finestra".

La borsa da 10mila regalata da Basciano prima dell'arresto

Appena 48 ore prima di essere denunciato per la seconda volta dalla sua ex arrestato, Alessandro Basciano aveva regalato a Sophie Codegoni una borsa Chanel da 10mila euro. Un regalo che la ragazza aveva accettato di buon grado, come ha confermato lei stessa durante l'interrogatorio, ammettendo "colpe e responsabilità reciproche", aggiungendo sul regalo di lusso: "È ancora impacchettata, mi verrebbe voglia di buttarla dalla finestra". L'avvocato del deejay, Leonardo D'Erasmo, a Fanpage aveva spiegato di essere anche in possesso di un bigliettino in cui la ragazza lo ringraziava per il dono: "Se lo è preso due giorni prima di denunciarlo, se hai paura di un uomo così violento che ti stalkera, non accetti le sue attenzioni", le parole del legale. Che poi aveva aggiunto: "Il mio assistito non è il carnefice descritto in questi giorni, così come lei non è una vittima".

Il rapporto altalenante e la querela mai ritirata

Accompagnata dall’avvocato Jessica Bertolina, Sophie Codegoni ha descritto quello tra lei e Basciano come un rapporto malsano, che andava avanti tra alti e bassi. Nonostante il malessere e le continue minacce che riceveva dall'ex, infatti, la ragazza ha spiegato agli inquirenti di aver scelto più volte di riavvicinarsi a lui, nella speranza che potesse cambiare. Un meccanismo perverso che, a un certo punto, aveva spinto la giovane a firmare una scrittura privata in cui si impegnava per ritirare la prima querela sporta contro di lui. Ritiro che, però, non è mai stato presentato formalmente perché, come spiegato ai pm, il suo ex aveva cominciato a tormentarla. Allo stesso tempo, il dj ha depositato chat opposte che dimostrerebbero, secondo la difesa, una situazione diversa da quello descritta dall'influencer.