video suggerito

Alessandro Basciano racconta la sua verità su Sophie Codegoni: dal tradimento di lei all’arresto per stalking Ospite del format Falsissimo di Fabrizio Corona, Alessandro Basciano ha parlato degli eventi che l’ hanno portato all’arresto per stalking e minacce ai danni di Sophie Codegoni. Da gennaio 2024 ad oggi un rapporto fatto di tradimenti, messaggi d’amore, denunce (poi ritirate) e tanto altro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 21 novembre Alessandro Basciano è stato arrestato a Milano con l'accusa di stalking e minacce ai danni della sua ex compagna Sophie Codegoni. Due giorni dopo, il 23 novembre, è stato rilasciato. Il dj, 35 anni, ha raccontato la sua verità sull'accaduto in una lunga intervista-confessione rilasciata a Fabrizio Corona, durante la prima puntata del suo nuovo format Falsissimo. Insieme hanno messo in ordine cronologico gli eventi cercando di fare chiarezza: l'arresto, la presunta rissa con Mattia Ferrari una settimana prima, la denuncia per stalking a dicembre (poi ritirata un mese dopo) e il loro rapporto tra gli ex ‘Basciagoni' nell'ultimo periodo.

Il regalo di Basciano a Sophie e la lettera d'amore

Il racconto di Basciano inizia da quanto accaduto lo scorso 11 novembre: di ritorno da un viaggio di lavoro ha voluto fare una sorpresa a Sophie portandole un regalo. "Le ho comprato una famosa borsa di Chanel. Non volevo niente in cambio, sono consapevole che nessuno dei due sarebbe pronto a un ritorno", ha raccontato a riguardo. Oltre alla borsa, anche una lunga lettera che "descriveva la nascita del nostro amore, il nostro percorso", riflettendo su come entrambi avessero tante cose da farsi perdonare.

"Era sul divano influenzata, apre il regalo e mi dice che avrebbe letto la lettera. Dopo mi scrive un papiro di messaggi molto belli, realistici, con contenuto d'amore. Era consapevole, insieme a me, di aver commesso sbagli gravi in una relazione diventata malsana", ha spiegato Basciano a proposito della reazione di Sophie al regalo.

Cosa è successo la notte del 13 novembre: Basciano scopre che Sophie gli ha mentito

Nemmeno due settimane prima dell'arresto, il rapporto tra Basciano e Codegoni sembrava essere piuttosto tranquillo. "Ci sentivamo costantemente", ha infatti precisato lui. Nel pomeriggio di martedì 12 novembre, l'influencer gli ha chiesto di andare a prendere la bambina a scuola. Richiesta che lui ha accettato senza problemi, così come il giorno successivo, mercoledì 13 novembre. "Esco dalla palestra, la passo a prendere e il tragitto da casa all'asilo sono stati 10 minuti di intesa come ai vecchi tempi. Mi racconta che la sera sarebbe andata in questo ristorante di Brera, mentre io le rispondo che ancora non sapevo cosa avrei fatto", ha raccontato il dj.

Basciano quella stessa sera va poi in un noto ristorante privato di Milano, dove alcune persone gli dicono "Sophie era qui la settimana scorsa in compagnia di alcuni ragazzi". Notizia di cui il dj non era conoscenza, anzi, di cui aveva una versione diversa: "Ha mentito, mi aveva detto che ci era stata una sola volta con una persona per lavoro. Non può tenere un piede in due scarpe". Così, arrabbiato, Basciano ha scritto a Sophie e le ha detto: "Dimmi la verità sennò vengo da te e ti faccio vedere le foto'. E poi ha precisato: "Per messaggio ha negato la sua presenza lì. Sono uscito di foga dal ristorante, da fine ottobre veniva a letto con me, non sono uno qualsiasi con cui farlo ma il padre della tua bambina. Se ne era andata a casa".

La verità sulla presunta rissa con Mattia Ferrari

Nel corso della lunga chiacchierata con Corona, Basciano ha chiarito anche quanto avvenuto nella notte del 14 novembre con Mattia Ferrari. Secondo una prima ricostruzione, il dj avrebbe picchiato al braccio e alla faccia il ragazzo, amico di Codegoni, dopo essersi avvicinato alla sua macchina. "Hanno litigato più volte nel corso di questo anno e mezzo, da quando lei lo frequenta", ha spiegato Corona. Basciano ha negato di averlo picchiato, precisando di aver dato un pugno e una manata alla sua auto, provocando così una rottura del vetro del parabrezza:

Non gli ho dato un pugno in faccia. Sono sceso dalla macchina, gli ho detto di finirla e di smetterla di fare il doppio gioco. Appoggio una mano sul parabrezza della macchina, dò un colpo e questo di rompe. Poi tiro un pugno sul cofano e vado via.

Quella stessa notte, Mattia Ferrari ha raccontato a Sophie Codegoni l'accaduto e insieme sono andati a sporgere una denuncia congiunta. Una settimana dopo i fatti, il 21 novembre, Basciano è stato arrestato. A proposito del ragazzo in questione, Corona ha voluto fare una precisazione, lasciandosi andare anche a commenti sulla magrezza di Codegoni: "Questi ragazzi fanno certo tipo di vita, vivono nel mondo della moda e si drogano tutti i giorni, magari l'hanno incitata a fare delle cose. La magrezza di Sophie non è normale, è eccessiva, oltre il limite, dovuta a una problematica psicofisica, che potrebbe essere causata dall'uso di sostanze". Basciano precisa però che Codegoni non ha mai fatto uso di sostanze in sua presenza.

La denuncia per stalking a dicembre poi ritirata

Il presunto stalking di Basciano ai danni di Sophie è stato uno dei motivi dell'arresto. A riguardo il diretto interessato ha precisato che c'è stata una sola denuncia risalente a dicembre 2023, ritirata qualche mese dopo:

C'è stata una sola denuncia a dicembre dell'anno scorso, un mese e mezzo dopo che è andata a Verissimo. Io cercavo di farmi perdonare per questo tradimento sulla fiducia, ma non l'ho tradita. Lei di nascosto mi fa salire a casa sua e uno di questi pseudopaparazzi, Paolo, mi vede e inizia a seguire la vicenda.

Nel frattempo, i due avevano iniziato a vedersi nuovamente creando una "frequentazione occasionale solo fisica". Il paparazzo in questione, ha spiegato Basciano, ha iniziato a interessarsi ai movimenti di Sophie, chiedendo spesso dove si trovasse. Pensando che fosse stato Basciano a mandarlo, l'influencer ha sporto denuncia per stalking sentendosi perseguitata:

Il paparazzo, anche in accordo con me, mi chiedeva dove fosse lei. Io non la facevo controllare, ma lui per guadagnare soldi cercava di prendere e scattare foto. Lei si è sentita perseguitata da questa persona. Lei denuncia me in quanto mandante del signor Paolo. Io lo vengo a sapere e per un mese, fino al 27 dicembre, non vedo e non sento lei e mia figlia.

Il ritorno insieme e il tradimento di Sophie

Dopo aver ottenuto il permesso dal suo avvocato, Basciano si presenta a casa di Sophie per vedere la figlia. Una volta alla porta di casa, lei lo bacia e iniziano di nuovo a frequentarsi, tanto da decidere di prendere casa insieme. A fine gennaio l'infleuncer ritira la denuncia per stalking fatta a dicembre:

Il mio avvocato riesce a darmi il permesso per vedere la bambina, così vado da lei, arrivo di fronte alla porta di casa e mi bacia, Mi dice che mi ama e che le manco da morire. Quel giorno non facciamo l'amore ma da lì inizia la storia. Ritira la denuncia quando a fine gennaio 2024 prendiamo casa insieme.

Una convivenza che però Basciano definisce "devastante" e che dura solamente fino a giugno, quando lui la caccia di casa in seguito all'ennesima discussione. Poco dopo, in occasione della settimana della Moda di Milano, Sophie dorme con un altro uomo:

Passa una notte confessandomi che è stata a letto con un altro ragazzo, con cui però non è successo nulla perché lui era sotto effetto di droga. Lei ha lasciato mia figlia di un anno per andare a letto con una fatto di cocaina. A Verissimo mi ha fatto passare un traditore seriale, ti reputi diversa da me, e poi ti comporti così.

Oggi, dopo l'uscita dal carcere, Basciano non ha intenzione di cercare Sophie e ammette: "Non la amo più, penso che la storia non avrà un seguito. Ma se verrà a citofonare aprirò le porte".