Gossip
video suggerito
video suggerito

Camihawke e la storia con Tananai: “Conviviamo, il dialogo è alla base di tutto. Oggi sono felice”

Camihawke ha parlato per la prima volta della sua situazione sentimentale e della convivenza con Tananai: “Il dialogo è alle base di tutto. Sono felice, lo scorso è stato un anno difficile”.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Elisabetta Murina
38 CONDIVISIONI
Immagine

Camihawke ha parlato per la prima volta della sua situazione sentimentale. L'influencer attualmente è fidanzata e convive con Tananai, dopo essersi lasciata alle spalle una lunga relazione con Aimone Rominzi. "Quello passato è stato un anno complicato, di passaggio, dove ho dovuto chiudere un modo di vivere, un'idea, un progetto", ha raccontato.

"Ora sono felice, è stato un anno traumatico"

In un video pubblicato sul suo canale YouTube, Camilla Boniardi ha raccontato di essere molto felice dal punto di vista sentimentale, dopo un anno piuttosto difficile: "Quello passato è stato un anno spaventoso e difficile, ma verso la fine del 2025 c'è stata una risalita. Sono una fenice risorta dalle ceneri e ora sono felice". L'influencer non aveva mai parlato in modo esplicito della relazione con Tananai e della fine della precedente, di cui non ha spiegato le ragioni.

Riguardo al passato, Camihawke ha lasciato intendere che non c'è stata una condivisione di progetti e idee di vita, fondamentali invece per far funzionare una coppia: "È traumatico quando hai investito tanto in un progetto di vita e di futuro ed è molto complesso chiudere anche se ci sono le giuste motivazioni. Niente è tempo perso, non sono anni che hai buttato". E ha poi aggiunto: "Le relazioni sono compromessi, bisogna decidere cosa per noi ha più peso e cosa ne ha meno, ma anche tenere fermo quello che per noi è importante e trovare qualcuno che condivida con te almeno le fondamenta". 

Leggi anche
Gerry Scotti si commuove per papà Francesco a C'è Posta: "Non sarei mai riuscito a fare ciò che hai fatto tu"

Camihawke vive con Tananai: i "consigli" della convivenza

Al momento Camihawke convive con Tananai e, ha raccontato, è qualcosa che le sta piacendo: "A me piace passare molto tempo con la persona che amo". L'influencer ha dato anche alcuni consigli alle coppie che stanno pensando di fare questo passo: "Sarebbe meglio che alcune cose rimanessero nell'intimità di ciascuno. Il rapporto non deve essere mai fraterno e bisogna mantenere accesa l'attrazione". Alla base di tutto però c'è la comunicazione: "Se penso alla mia situazione attuale, il dialogo è sempre stato la base. Bisogna parlare di tutto". Quanto all'idea di costruire una famiglia: "A me i bambini piacciono, non ho mai escluso l'idea di averli, ma non li ho mai messi davanti a tutto. Sono felice della mia vita e non sarò mai quel tipo di donna che dice "sarò una fallita se non avrò dei figli"". 

Gossip
38 CONDIVISIONI
Immagine
Paolo Petrecca si dimette da direttore di RaiSport, affido temporaneo a Lollobrigida
Cerno su Rai2, quanto costa la striscia del direttore del Giornale: 848mila euro, 3mila a puntata vanno a lui
Polemica per il nuovo programma di Cerno, Usigrai: "Basta esterni, smacco inaccettabile ai dipendenti"
"Brumotti in prima serata su Rai2", spunta l'ipotesi per un nuovo programma di informazione
Petrecca resta alla guida Rai Sport: “Non intende dimettersi, aspetta una ricollocazione”
Rai Sport in rivolta, Antinelli accusa: “Petrecca non aveva competenze per la cerimonia olimpica, lo avevamo avvertito”
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Gossip
api url views