Camihawke e la storia con Tananai: “Conviviamo, il dialogo è alla base di tutto. Oggi sono felice”

Camihawke ha parlato per la prima volta della sua situazione sentimentale e della convivenza con Tananai: “Il dialogo è alle base di tutto. Sono felice, lo scorso è stato un anno difficile”.

Camihawke ha parlato per la prima volta della sua situazione sentimentale. L'influencer attualmente è fidanzata e convive con Tananai, dopo essersi lasciata alle spalle una lunga relazione con Aimone Rominzi. "Quello passato è stato un anno complicato, di passaggio, dove ho dovuto chiudere un modo di vivere, un'idea, un progetto", ha raccontato.

"Ora sono felice, è stato un anno traumatico"

In un video pubblicato sul suo canale YouTube, Camilla Boniardi ha raccontato di essere molto felice dal punto di vista sentimentale, dopo un anno piuttosto difficile: "Quello passato è stato un anno spaventoso e difficile, ma verso la fine del 2025 c'è stata una risalita. Sono una fenice risorta dalle ceneri e ora sono felice". L'influencer non aveva mai parlato in modo esplicito della relazione con Tananai e della fine della precedente, di cui non ha spiegato le ragioni.

Riguardo al passato, Camihawke ha lasciato intendere che non c'è stata una condivisione di progetti e idee di vita, fondamentali invece per far funzionare una coppia: "È traumatico quando hai investito tanto in un progetto di vita e di futuro ed è molto complesso chiudere anche se ci sono le giuste motivazioni. Niente è tempo perso, non sono anni che hai buttato". E ha poi aggiunto: "Le relazioni sono compromessi, bisogna decidere cosa per noi ha più peso e cosa ne ha meno, ma anche tenere fermo quello che per noi è importante e trovare qualcuno che condivida con te almeno le fondamenta".

Camihawke vive con Tananai: i "consigli" della convivenza

Al momento Camihawke convive con Tananai e, ha raccontato, è qualcosa che le sta piacendo: "A me piace passare molto tempo con la persona che amo". L'influencer ha dato anche alcuni consigli alle coppie che stanno pensando di fare questo passo: "Sarebbe meglio che alcune cose rimanessero nell'intimità di ciascuno. Il rapporto non deve essere mai fraterno e bisogna mantenere accesa l'attrazione". Alla base di tutto però c'è la comunicazione: "Se penso alla mia situazione attuale, il dialogo è sempre stato la base. Bisogna parlare di tutto". Quanto all'idea di costruire una famiglia: "A me i bambini piacciono, non ho mai escluso l'idea di averli, ma non li ho mai messi davanti a tutto. Sono felice della mia vita e non sarò mai quel tipo di donna che dice "sarò una fallita se non avrò dei figli"".