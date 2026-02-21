Kaspar Capparoni: “La fine del mio primo matrimonio è stata terribile, non potevo avvicinarmi ai miei figli”

Kaspar Capparoni è stato ospite della puntata di sabato 21 febbraio di Verissimo, reduce dal successo della fiction tv Colpa dei sensi. L'attore si è raccontato, parlando anche di alcuni momenti non propriamente facili della sua vita, come il rapporto con suo padre e la fine del suo primo matrimonio. Ma non è mancata anche molta gratitudine per tutto ciò che, invece, la vita gli ha regalato in questi anni, non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche da quello privato.

Il successo in tv

Dopo il successo della fiction di Canale 5, in cui ha dovuto cambiare un po' il suo aspetto, Kaspar Capparoni appare contento: "Perché quando si ha l’amore del pubblico, che non è mai scontato, è sempre bello". Un periodo felice, quindi, ma non sempre affermarsi nel suo lavoro è stato semplice:

La vita non è mai sempre stata facile, ma non lo è per tanti e questa cosa mi ha insegnato che per ottenere qualcosa bisogna spingere, essere determinati. I no sono continui, la vita è fatta di no, i no servono per temprarti, darti la forza di andare oltre, è un po’ come una scalata, arriva un punto in cui quei due tre metri sembrano duecento e ci vuole una grande forza fisica, poi riprendi e arriva la discesa, ma non è detto che non sia pericolosa.

Il difficile rapporto con suo padre e l'amore per sua madre

Silvia Toffanin, però, decide di fare qualche passo indietro, a quando Kaspar era un bambino e ha dovuto affrontare l'abbandono di suo padre, una ferita che per lungo tempo è stata difficile da rimarginare, finché non ci ha pensato la vita a riavvicinarli, prima che suo padre se andasse per sempre:

Con lui ci siamo persi, trovati, persi, ritrovati. Se ne andò che avevo sei anni, per un lungo tempo non è che ci siamo molto frequentati, per poi ritrovarci e devo dire che non è semplice, da piccolo ti fai delle domande, ti chiedi perché ti sia successo questo. È arrivato un giorno in cui papà si è ammalato, un brutto male, lui ci ha voluto un po’ tutti, ci ha chiamato in qualche modo anche per chiedere perdono.

Alla domanda se poi sia riuscito a perdonare suo padre, l'attore risponde: "Sì. Cresci e l’esperienza lo poni anche su di te, comprendi tante cose che non sempre sono volute, a volte sono obbligate".

Il rapporto con sua madre, invece, è stato fondamentale nella sua vita: "Lei è una donna di una forza, forse è da lei che ho preso un certo tipo di carattere, si è presa sulle spalle me e mia sorella". Per Capparoni è stata un esempio: "Con le difficoltà di quell’epoca là, ci ha cresciuto lei, era insegnante, andava a scuola, tornava, noi l’aiutavamo, si è spaccata in diecimila parti per noi, le sarò sempre grato".

La fine del suo primo matrimonio

Un altro momento particolarmente duro della sua vita, è stata la separazione della prima moglie, la fine burrascosa di un matrimonio, in cui si accusava l'attore anche di violenze domestiche, accusa poi caduta. Di quel periodo Capparoni parla con dolore:

Mi ero sempre ripromesso che non avrei fatto provare ai miei figli quello che io avevo subito. Quando successe tutto quello, non lo volevo accettare, poi il fatto che non potevo nemmeno avvicinarmi ai mi figli, perché c’era una roba che si erano inventati, quindi mi hanno creato questo impedimento, per me è stato veramente come se tutto quanto fosse crollato e devo ringraziare questi due pargolini qua, che ormai una ha 32 anni, Sherazade e José che mi hanno dato la forza di continuare e di combattere, è strano che in una storia d’amore si usi la parola combattere, ma è così. Ho sempre sperato che tra loro e gli altri due ci fosse un bel rapporto.

L'amore per la sua famiglia

Al suo fianco, oggi, ma ormai da 22 anni c'è Veronica, la sua seconda moglie e madre dei suoi due figli. Una donna che lo ha sostenuto, lo ha capito e galeotto fu l'incontro in una discoteca di Milano, dopo il quale non si sono più lasciati: "Era destino, davvero" commenta lei in un video, sottolineando quanto i loro caratteri siano diversi, ma quanto come padre e come compagno sia "generoso e altruista". L'attore commenta: