Manuela Arcuri racconta la separazione dal marito: “Ci siamo dati per scontati, tradita dalle amiche che lo hanno cercato”

A Verissimo, nella puntata di sabato 7 marzo, Manuela Arcuri si siede di fronte a Silvia Toffanin e parla per la prima volta con questa chiarezza della fine del suo matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco. Niente recriminazioni, niente drammi costruiti per il salotto televisivo. Solo una ricostruzione lucida di come una coppia possa sgretolarsi senza che nessuno se ne accorga davvero.

"Non me lo sarei mai immaginato"

"Abbiamo preso questa decisione, non me lo sarei mai immaginato", esordisce l'attrice. Il peso di quelle parole sta tutto nell'avverbio: non era nel piano, non era previsto. La separazione è arrivata come un processo lento e quasi invisibile, non come una rottura netta. "Non è una cosa bella neanche per nostro figlio, non volevo perché anche io vengo da genitori separati. Purtroppo è successo."

La diagnosi che offre è precisa: "Ci siamo allontanati. Ci siamo distratti e non abbiamo più alimentato la coppia, ma ci siamo dedicati a nostro figlio, l'amore di Mattia, ma mancavano quelle attenzioni l'uno per l'altro. Ci siamo dati troppo per scontati e quando dai per scontato un po' tutto, la situazione ti sfugge proprio di mano."

Il momento in cui qualcosa si spezza

Silvia Toffanin le chiede dei segnali, di quando ha capito che qualcosa non andava. La risposta di Arcuri è disarmante nella sua concretezza: "Quando uno iniziava a considerare di meno l'altro. È difficile mantenere l'entusiasmo, la passione sempre accesa, la complicità. Dopo tanti anni subentra la monotonia e questo ti fa stancare del rapporto. Bisogna tentare di tenere accesa quella fiamma che tiene unito i coniugi, l'amore per un figlio è dato di fatto noi ci saremo, a noi però è mancato questo."

Nessuna terza persona nel mezzo, precisa. La crisi è stata tutta interna alla coppia: "No, non ci siamo resi conto che ci stava sfuggendo la situazione di mano, il nostro matrimonio, la nostra vita di coppia. È un piatto caldo che inizi a mangiare e lo trovi freddo."

Il tradimento delle amiche

Il capitolo più amaro non riguarda il marito, ma il gruppo di amici comuni. Arcuri racconta una dinamica che molte coppie in crisi conoscono: "Sono stata tradita, ma da un gruppo di amici. Sono sempre stati importanti per me, era un gruppo di amici che frequentavamo con Giovanni. Quando io ho raccontato della crisi, a queste amiche, purtroppo si sono avvicinate a Giovanni, mi hanno tradito in questo senso qua."

Amiche che ritenevo tali, ma non lo erano. In questi momenti di difficoltà capisci chi hai intorno. Altri amici maschi che invece si sono allontanati perché non avevano più la coppia di amici. Sono stata pugnalata alle spalle e questo mi ha ferito tantissimo.

Separati ma famiglia

Nonostante tutto, Arcuri e Di Gianfrancesco hanno scelto di non lasciarsi trascinare dall'amarezza. Hanno trascorso delle vacanze insieme, in famiglia, anche dopo la separazione: "abbiamo vissuto questo periodo insieme ed è stato bellissimo." E il bilancio del rapporto attuale è positivo: "Il nostro rapporto è cambiato, ci vogliamo comunque un gran bene e cerchiamo sempre di rimanere uniti per l'amore di Mattia. Siamo riusciti a impostare un ottimo rapporto. Sia tra di noi, sia con il nostro ragazzo." Una separazione che, almeno per ora, non ha distrutto la famiglia. L'ha solo ridisegnata.