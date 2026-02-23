Manuela Arcuri a Dubai con l’ex marito Giovanni Di Gianfrancesco, è pace dopo le accuse di tradimento?

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco sono tornati insieme? È quanto sembrano suggerire le foto pubblicate su Instagram dall’attrice che, a distanza di qualche mese dalla notizia della separazione dall’ex marito, è tornata a mostrarsi in sua compagnia. L’attrice e l’imprenditore sono volati a Dubai per una vacanza formato famiglia. Con loro anche il piccolo Mattia, il figlio nato 11 anni fa dalla loro relazione. Si tratta di un riavvicinamento romantico oppure i due hanno semplicemente deciso di partire insieme per condividere un momento di leggerezza accanto al figlio, senza tenere conto di quanto accaduto tra loro sotto il profilo privato?

Le accuse di tradimento postate da Manuela Arcuri sui social

Era stata proprio l’attrice a lasciare intendere di avere subito un tradimento da parte dell’ex compagno. A pochi giorni dall’annuncio della separazione, Arcuri aveva pubblicato una serie di post sibillini sui social. “E poi arriva il giorno in cui capisci che certe persone non meritano più niente. Perché potresti donare loro anche tutto il tuo cuore, ma continuerebbero solo a deluderti”, aveva scritto in una story, per poi rincarare la dose: “Chi ti ama, non ti tradisce”. All’epoca non aveva fatto esplicitamente il nome del compagno, ma a certificare la rottura a pochi giorni da quel momento era stato il settimanale Oggi, che aveva parlato di una separazione ormai ufficiale. A distanza di qualche mese, tuttavia, qualcosa potrebbe essere cambiato e i due sembrerebbero in fase di riavvicinamento.

Il silenzio di Manuela Arcuri dopo le indiscrezioni sulla separazione da Giovanni Di Gianfrancesco

A rafforzare le voci sulla crisi era stata anche la scelta di Arcuri di non commentare pubblicamente le indiscrezioni relative alla rottura. Il silenzio era stato interpretato da molti come una conferma. Le nuove immagini condivise sui social, però, non chiariscono del tutto la situazione attuale. La decisione di partire insieme al padre di suo figlio potrebbe far pensare a una riconciliazione sentimentale, ma potrebbe anche essere semplicemente il tentativo di preservare la serenità di Mattia, permettendogli di continuare a vivere momenti con entrambi i genitori nonostante l’allontanamento. Sarà l’attrice, con ogni probabilità, a chiarire, nei prossimi giorni, in che modo stanno le cose.