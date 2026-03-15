Accordo tra Manuela Arcuri e l’ex marito: all’attrice 6mila euro al mese e la villa a Roma

Si è concluso con un accordo amichevole il matrimonio tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco. All’attrice andranno 6mila euro al mese e la possibilità di continuare a utilizzare la villa di famiglia a Roma Sud, che sarà abitata da Arcuri con il piccolo Mattia.

Si è definitivamente concluso il matrimonio tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco. Dopo l’intervista rilasciata a Verissimo, in cui aveva annunciato la fine della loro storia d’amore, l’attrice e l’imprenditore hanno trovato un accordo che risolve in maniera definitiva e amichevole quanto era rimasto in sospeso tra loro: secondo Il Messaggero, ad Arcuri andranno 6mila euro al mese e la possibilità di continuare a usare la villa di famiglia a Roma Sud, dove vivrà insieme al piccolo Mattia, il figlio nato dal loro legame.

Il viaggio di famiglia Dubai non ha fatto rientrare la crisi

Solo poche settimane fa, Manuela e l’ex marito Giovanni erano volati a Dubai insieme al loro bambino e le immagini pubblicate sui social, che li ritraevano vicini, avevano spinto i curiosi a immaginare che tra i due fosse tornato il sereno dopo momenti particolarmente difficili. Così non è stato, come ha chiarito la stessa Arcuri, ospite di Verissimo, il salotto di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. In quell’occasione, Manuela aveva ribadito la decisione di separarsi e aveva accusato alcune ex amiche di averci provato con il suo ex appena appresa la notizia della crisi. L’attrice ha spiegato che la fine del matrimonio era dovuta a una sorta di stanchezza, a una fase di monotonia che aveva fatto perdere loro il contatto come coppia. Quella fiamma mai più riaccesa li ha spinti a dirsi addio.

Manuela Arcuri torna al cinema con “Tradita” dopo la separazione

La fine del matrimonio di Arcuri coincide con il suo ritorno sul grande schermo. Proprio ieri l’attrice ha presentato il film “Tradita”, in uscita nelle sale il 22 marzo. Prodotto da Mattia’s Film, diretto da Gabriele Altobelli e tratto dal romanzo di Maria Carboni, il film racconta la storia di una vedova che si innamora dell’ex socio del marito scomparso, per poi scoprire che l’uomo vive una relazione parallela con una donna che, poco dopo, viene ritrovata morta. Nel cast, oltre a Manuela Arcuri, compaiono William Levy, Fernando Lindez, Angela Molina, Monica Guerritore e Giancarlo Giannini.