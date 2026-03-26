Manuela Arcuri e l’amica che ha provato a sedurre suo marito: “Squallidissimo, me lo ha raccontato lui”

Manuela Arcuri torna a parlare del matrimonio finito con Giovanni Di Gianfrancesco, ex marito con il quale ha mantenuto un ottimo rapporto. Diversamente, è andata con l’amica che avrebbe tentato di sedurlo approfittando della loro crisi: “Me l’ha raccontato lui, sapeva che mi avrebbe fatto male”.

Manuela Arcuri ha mantenuto un ottimo rapporto con l’ex marito Giovanni Di Gianfrancesco, con il quale ha recentemente firmato un accordo di separazione che li ha visti separarsi da amici. Meno bene, invece, è andata con un’amica che avrebbe provato a sedurre il suo ex compagno approfittando della loro crisi. L’attrice, intervistata da Novella 2000, ha confermato quanto aveva già raccontato in precedenza: una delle donne da lei considerate più vicine, che faceva parte dello stesso gruppo di amici frequentato insieme all’ex marito, avrebbe tentato di conquistare Giovanni approfittando della loro crisi. Un tradimento mai concretizzatosi; sarebbe stato lo stesso imprenditore a raccontare alla moglie quanto stava accadendo.

Manuela Arcuri: “Il tradimento con la mia amica non si è mai concretizzato”

“Un’amica mi ha tradito, nel senso che ha tentato di rubarmi il marito nel momento in cui mi sono confidata con lei, parlando della mia crisi coniugale. Ho ovviamente chiuso questo rapporto che pensavo fosse di amicizia”, ha raccontato Arcuri, per poi aggiungere che sarebbe stato proprio Giovanni il primo a parlarle apertamente dei tentativi di seduzione della donna in questione, “Il tradimento non si è concretizzato. Per fortuna l’ho scoperto, poi me l’ha raccontato anche Giovanni. Lui sapeva che dirmi quelle cose mi avrebbe fatto male. Quindi questo lavoro ai fianchi, alle mie spalle, per me è stato squallidissimo”.

Perché è finito il matrimonio tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco

Ma perché è terminato il matrimonio tra l’attrice e l’imprenditore, sposato nel 2022? Secondo Arcuri, la rottura non sarebbe stata causata da un tradimento. A logorarli sarebbe stata la quotidianità, che avrebbe finito per spegnere la passione tra loro. Ma, indipendentemente dal modo in cui si è trasformata la loro storia, Arcuri e Di Gianfrancesco avrebbero mantenuto un ottimo rapporto: proprio l’ex marito, di recente, ha prodotto il film che ha riportato Manuela al cinema, un film che racconta proprio un tradimento.

L’accordo di separazione: a Manuela Arcuri 6mila euro al mese e la casa coniugale

Manuela e l’ex marito hanno firmato la separazione proprio in questi giorni. Qualche settimana prima, erano volati insieme a Dubai per un viaggio di famiglia, concluso anche con Mattia, il figlio nato dal loro legame. Non un ritorno di fiamma, ma la voglia di ripartire con il piede giusto, dimostrando che l’affetto che li ha legati fino a oggi non si è spento. Anche per questo, il matrimonio tra i due si sarebbe concluso in maniera consensuale e con un accordo particolarmente generoso nei confronti dell’attrice, cui è andato un mantenimento di 6mila euro al mese oltre alla possibilità di continuare a vivere nella villa di famiglia.