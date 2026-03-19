Manuela Arcuri tradita da un’amica: “Ha provato a rubarmi il marito mentre le chiedevo aiuto”

Manuela Arcuri ha dedicato il suo monologo a Le Iene all’amica che l’ha tradita. Dopo averle raccontato i suoi segreti e averle chiesto aiuto nel momento in cui si stava separando dal marito, ha scoperto che ha provato a “rubarle” il marito.

Manuela Arcuri ospite de Le Iene ieri sera, mercoledì 18 marzo, si è rivolta alla sua ormai ex amica che ha provato a rubarle il marito dopo averle confidato i suoi problemi di coppia. A inizio anno era circolata voce sulla separazione tra l'attrice e Giovanni Di Gianfrancesco, dopo 13 anni insieme: la conferma è arrivata nella lunga intervista che la Acuri ha rilasciato a Silvia Toffanin a inizio marzo, durante la quale ha reso ufficiale l'allontanamento, deciso dopo un periodo di crisi. "Quando ho raccontato della crisi con mio marito alle mie amiche, loro si sono avvicinate a lui", ha dichiarato. Nel monologo andato in onda ieri sera nel programma di Italia1, Manuela Arcuri si è rivolta a un'amica in particolare, quella che ha provato a "rubarle" il marito dopo averle raccontato i problemi nel suo matrimonio.

Il monologo di Manuela Arcuri a Le Iene

"Nella vita di ognuno di noi arriva un momento in cui capisci che da solo non ce la farai. Un momento in cui senti il bisogno di chiedere aiuto, di avere un’amica che ti consigli e che ti sostenga quando senti che ti tremano le gambe. Ecco, ora immaginate che quell’amica vi tradisca. A me è successo". Così comincia il lungo monologo di Manuela Arcuri a Le Iene. Ieri sera l'attrice ha raccontato che è stata la persona a cui aveva confidato tutti i suoi segreti, le sue paure, legate alla fine del suo matrimonio, a "farmi del male". "Ho vissuto quel tradimento come una perdita, un lutto, un delirio in cui continuavo a chiedermi: perché, ma perché?", ha continuato, spiegando di aver voluto restituire "tutto il dolore che avevo provato". "Poi però mi sono guardata allo specchio e mi sono ricordata di essere migliore di lei. E che quel tradimento era servito per farmi capire chi fosse veramente lei". Il suo lungo messaggio davanti alle telecamere si è concluso con un messaggio rivolto alla sua ormai ex amica: "Forse non ci crederai, ma io oggi mi sento più forte di prima. E sono di nuovo pronta a fidarmi, a credere ancora e a ricominciare. Perdonare? Forse. Forse un amore si può perdonare, ma un’amica mai. Soprattutto se cerca di rubarti il marito".

L'accordo di fine matrimonio: a lei il mantenimento e la villa di famiglia

Dopo quanto le è successo, Manuela Arcuri sembra aver messo definitivamente un punto al matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco, con il quale avrebbe già firmato le carte della separazione. Dopo 13 anni insieme, come raccontato a Verissimo, avevano perso la complicità di una coppia, senza neanche accorgersene. "È un piatto caldo che inizi a mangiare, e lo trovi freddo", ha spiegato l'attrice. I rapporti sono rimasti ottimi: "Ci vogliamo un gran bene, cerchiamo di rimanere uniti per amore di Mattia", il loro figlio. Stando a quanto circolato pochi giorni fa su Il Messaggero, all'attrice andranno 6mila euro al mese e la possibilità di vivere con il figlio Mattia nella villa di famiglia a Roma Sud.