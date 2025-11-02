Manuela Arcuri rompe il silenzio dopo le voci sulla fine del matrimonio: “Periodo difficile ma sono forte”

Da giorni si rincorrono le voci sulla fine del matrimonio di Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco. L’attrice è intervenuta su Instagram e ha parlato di un “periodo non facile” ma ritiene di avere la forza per superarlo.

Manuela Arcuri ha rotto il silenzio sui social dopo le indiscrezioni sulla fine del matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco. Senza mai menzionare direttamente il padre di suo figlio Mattia, ha confidato di stare attraversando un momento difficile. Tuttavia, sa di essere una donna forte e di avere, dunque, tutte le risorse necessarie per superare questa fase e andare avanti. Poi ha annunciato che a impreziosire la vita sua e di suo figlio è arrivato un dolcissimo cagnolino.

Manuela Arcuri ha ringraziato tutti coloro che in questi giorni le hanno fatto sentire la propria vicinanza. In una storia pubblicata su Instagram ha spiegato di essere stata inondata di messaggi carichi di affetto: "Mi avete dato un grande supporto e un grande coraggio". Quindi ha fatto riferimento a quanto starebbe accadendo in questa fase della sua vita: "Sapete che non è un periodo facile, ma passerà. Certo che passerà perché io sono una donna forte anche grazie a voi. E ci sono anche delle cose belle nella mia vita". L'attrice, dunque, intende concentrarsi su quanto di bello c'è nella sua quotidianità e ha svelato una tenerissima novità. Manuela Arcuri ha presentato Balù, il suo cagnolino. Ha tre mesi e mezzo: "Mi sta dando grande amore. Ci tenevo a farvelo conoscere".

Le indiscrezioni sulla fine del matrimonio di Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco. È stato il settimanale Oggi ad annunciare la rottura. Il matrimonio era stato celebrato nel 2022, ma i due stavano insieme dal 2010 e sono diventati genitori nel 2014. Ad alimentare le voci di crisi il post sui social in cui l'attrice scriveva: "Chi ti ama veramente non ti mente, non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce. Perché prima ancora di amarti, ti rispetta". A giudicare dalle dichiarazioni che Manuela Arcuri ha pubblicato in queste ore su Instagram, tuttavia, è pronta a voltare pagina.