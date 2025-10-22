“Manuela Arcuri si separa da Giovanni Di Gianfrancesco”, il gossip e il post social in cui parla di tradimento

Manuela Arcuri e il marito Giovanni Di Gianfrancesco si separano. A lanciare il gossip il direttore del settimanale Oggi. Sarebbe arrivato al capolinea il matrimonio tra l’attrice e l’imprenditore, celebrato nel 2022, dopo un amore lungo oltre 10 anni. A inizio ottobre, l’attrice aveva aveva pubblicato un post su Instagram che recita: “Chi ti ama veramente non ti tradisce”.

Ad aggiungersi alla lista degli "amori finiti", oltre a Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, ci sarebbe anche Manuela Arcuri. Secondo alcuni gossip, sarebbe arrivato al capolinea il matrimonio con l'imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, celebrato nel 2022 dopo un amore iniziato più di 10 anni fa, precisamente nel 2010. Insieme hanno avuto un figlio, Mattia, che oggi ha 10 anni.

"Manuela Arcuri e il marito si sono lasciati", il gossip

"Manuela Arcuri si separa dal momento Giovanni Di Gianfrancesco", ha spiegato il direttore di Oggi (Andrea Biavardi) in collegamento con La Volta Buona nella puntata del 22 ottobre. Stando al gossip, il matrimonio tra l'attrice e l'imprenditore sarebbe arrivato alla fine dopo 3 anni e oltre 10 di relazione. Insieme hanno avuto un figlio, Mattia, nato nel 2014. "Lo ha quasi comunicato, ha quasi messo a verbale. Pare che anche questo sia un amore finito. Stiamo cercando di capire il perché, dispiace a maggior ragione quando c'è un bambino", ha spiegato. Al momento i diretti interessati non si sono esposti per confermare o smentire l'indiscrezione che li riguarda.

Il post pubblicato a inizio ottobre: "Chi ti ama veramente non ti usa"

Manuela Arcuri non ha ancora commentato l'indiscrezione che riguarda la fine del suo matrimonio, ma a inizio ottobre aveva pubblicato su Instagram un post che, ad oggi, appare piuttosto sospetto. L'attrice ha pubblicato un breve messaggio, una scritta nera su fondo rosa, che recita: "Chi ti ama veramente: non ti mente, non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce. Perché ancora prima di amarti, ti rispetta". Le sue prole potrebbero alludere a un presunto tradimento, anche se al momento si tratta solamente di gossip e non c'è alcuna conferma. Come didascalia, il post recita: "Non mi sento di aggiungere una parola di più, questa frase dice tutto, ma a tutte le persone che sono in linea con il mio pensiero posso dire che; eliminato il buio che ci circondava sarà tutto più luminoso!!!! La rinascita è il periodo più bello che possiamo affrontare". Arcuri, quindi, starebbe affrontando un periodo di "rinascita" che potrebbe proprio essere da un punto di vista sentimentale.