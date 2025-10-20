Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sono lasciati, il gossip sulla rottura: la storia iniziata a giugno

Michelle Hunziker e Nino Troncherti Provera si sono lasciati. A riportare l’indiscrezione Dagospia, che parla di un amore “scoppiato come un pop corn”. La frequentazione era iniziata a giugno, tra foto rubate e baci in pubblico, e di recente la coppia avrebbe parlato anche di convivenza.

Stando a quanto riporta Dagospia, sarebbe già arrivata al capolinea la storia d'amore tra Nino Tronchetti Provera e Michelle Hunziker. I gossip parlano di un amore "scoppiato come un pop corn troppo cotto" e ormai finito. Non è chiaro quali siano le motivazioni della presunta rottura e per il momento i due continuano a tenersi alla larga dalle indiscrezioni. Quel che è certo, però, è che la notizia arriva in modo del tutto inaspettato. Di recente, infatti, la conduttrice aveva parlato di una possibile convivenza e, ospite di Verissimo, aveva confidato a Silvia Toffanin di star vivendo la frequentazione in modo naturale e senza fretta.

Un amore "estivo" durato solo pochi mesi

Al momento non è ancora confermata la notizia della rottura tra Hunziker e Tronchetti Provera, ma se così fosse il loro amore sarebbe durato solamente pochi mesi e rientrerebbe negli "amori estivi". I due si erano baciati per la prima volta in pubblico a giugno, durante il concerto di Vasco Rossi allo stadio Olimpico di Roma, al quale Hunziker aveva partecipato accompagnata anche dalla figlia Aurora Ramazzotti. Da allora il rapporto era cresciuto sempre di più, tra vacanze insieme, presentazioni in famiglia (comprese all'ex marito Eros Ramazzotti) e voci di convivenza. Di recente, infatti, pare che i due fossero alle prese con la ristrutturazione di una villa a Milano dal valore complessivo di 700mila euro.