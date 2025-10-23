C’erano alcuni indizi sui social di Manuela Arcuri sul divorzio da Giovanni Di Francesco: “Chi ti ama, non tradisce”

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si separano dopo tre anni di matrimonio e dodici di convivenza. Ma, come ha raccontato il settimanale Oggi, c’erano dei segnali social dell’attrice che avevano anticipato questa clamorosa svolta.

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si separano dopo tre anni di matrimonio. La notizia continua a fare il giro della stampa di gossip. Il settimanale Oggi aggiunge il carico con dei dettagli inediti e con la notizia che la documentazione legale per formalizzare la rottura sarebbe già stata predisposta.

I messaggi cifrati sui social

Chi seguiva con attenzione il profilo Instagram dell'attrice avrebbe potuto cogliere alcuni segnali. Negli ultimi tempi, Manuela Arcuri ha pubblicato due post eloquenti, apparsi a distanza di quattordici giorni l'uno dall'altro. Contenuti che, secondo l'analisi del magazine, trasudano un mix di delusione, risentimento e desiderio di voltare pagina.

Uno dei riferimenti pubblicati da Manuela Arcuri sui social.

Non dichiarazioni esplicite, ma messaggi che letti con il senno di poi assumono un significato diverso, quasi una narrazione parallela di ciò che stava accadendo lontano dai riflettori. Pubblicazioni che farebbe, appunto, una persona delusa: "Chi ti ama veramente non ti mente, non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce. Perché prima ancora di amarti, ti rispetta".

E ancora pubblica una foto come quella sopra e commenta: "Purtroppo questo giorno prima o poi arriva..senza preavviso, senza chiederti il permesso. […] Oggi però sono pronta ad affrontare tutto, perché ogni delusione mi rende più forte!!".

Una storia lunga quindici anni

Il matrimonio celebrato tre anni fa aveva suggellato un percorso iniziato molto prima. Arcuri e Di Gianfrancesco avevano condiviso dodici anni di convivenza prima di decidere di formalizzare la loro unione davanti all'altare. Un legame quindi che affonda le radici in quindici anni di vita comune. Dal loro rapporto è nato Mattia, che oggi ha undici anni. La gestione della separazione dovrà necessariamente tenere conto della presenza del bambino, anche se al momento non sono emersi dettagli sulle modalità con cui la coppia intende affrontare questo delicato aspetto. Al momento, né Manuela Arcuri né Giovanni Di Gianfrancesco hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda.