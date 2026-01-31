Thais Wiggers con le stampelle a Verissimo, l’incidente e il nuovo amore: “25 anni di differenza ma lui è giovanile”

Thais Wiggers si è presentata in studio a Verissimo con le stampelle. La modella non si è ancora ripresa dall’incidente in montagna. Con Silvia Toffanin ha parlato del suo nuovo amore e ha ricordato l’ex fidanzato Paul Baccaglini, morto a 41 anni.

Thais Wiggers ha preso parte alla puntata di Verissimo trasmessa sabato 31 gennaio. Si è presentata nel salotto di Silvia Toffanin con le stampelle. La conduttrice si è offerta di darle una mano, ma lei ha fatto sapere di essere ormai vicina alla guarigione, per questo ha accettato volentieri il suo invito: "Per fortuna è quasi passato".

Cosa è successo a Thais Wiggers. La modella ed ex velina di Striscia la Notizia ha raccontato di avere portato la sua famiglia in montagna per Natale: "Avevo detto di non sciare perché poi ci saremmo fatte male, abbiamo preso lo slittino". Poi l'infortunio:

Ero sullo slittino con mia zia dietro, come due pazze. L'ultima curva non siamo riuscite…siamo andate forti contro una barriera, ho messo il piede per parare il colpo ed è andata la caviglia.

Thais Wiggers e l'amore. La modella ha un nuovo compagno, di cui tuttavia preferisce non parlare troppo. A Silvia Toffanin ha confidato che ritiene sia ancora presto per esporsi:

Mi hanno sorpreso quando mi hanno fotografato. Non ero molto contenta, erano quattro mesi che uscivamo. Era un po' presto per parlarne. Non ero pronta per annunciare una nuova relazione. Adesso sono sei, sette mesi e trovo ancora che sia presto per dire chissà cosa o che si è trasformata in una relazione solida. Lui abita in Inghilterra, a Londra, ha i figli che studiano là, è brasiliano come me. Ci capiamo. Avere questa vicinanza culturale è bello.

E ha replicato a coloro che hanno rimarcato la differenza d'età. L'uomo, infatti, ha venticinque anni più di Thais: "Ero dispiaciuta quando ci hanno fotografato e hanno pubblicato le nostre foto. Per me era un po' presto e poi la foto che è uscita non rispecchia la realtà. Era uscito male in quella foto. È vero che c'è una differenza d'età. Non è la prima volta, anche con il papà di mia figlia (Teo Mammucari, ndr) avevamo una differenza di vent'anni. La foto non rispecchiava la verità perché nonostante la differenza d'età, lui è super giovanile, fa sport, fa surf, si sveglia presto, corre. A me piace l'uomo all'antica, elegante, a me piace che mi tratti bene, da regina, che mi versi l'acqua, che mi prenda la sedia al ristorante. Il rispetto mi conquista. Mi ha conquistato anche così".

L'idea di sposarsi non le dispiacerebbe, ma sull'avere altri figli è decisa per il no:

Sposarmi? Perché no, è una bellissima cosa. Altri figli no. Mia figlia ha 17 anni e mi sono dedicata tantissimo a lei. Ormai vivo una libertà bellissima. Tornare di nuovo a portare i bambini a scuola, cambiare i pannolini, perdere notti di sonno, no. Non ho più voglia.

Sul padre di sua figlia Teo Mammucari poche parole: "Il rapporto con Teo? Va bene, lui fa il suo e io faccio il mio. Se c'è serenità? Sì".

La morte di Paul Baccaglini. Infine, si è espressa sulla morte del suo ex fidanzato Paul Baccaglini, scomparso lo scorso settembre all'età di 41 anni. Il giorno della tragedia è stata contattata da alcuni amici. La notizia l'ha colpita profondamente: