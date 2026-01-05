Thais Wiggers operata alla caviglia dopo l’incidente in montagna: “Inizio così il 2026, presto tornerò a camminare”

Thais Wiggers si è fratturata una caviglia durante le sue vacanze in montagna. Sui social ha raccontato come sta oggi, dopo l’operazione a cui si è recentemente sottoposta: “Inizierò il mio anno con il piede destro bionico. Tra 20 giorni camminerò”.

Per Thais Wiggers il 2026 non sembra essere iniziato nel migliore dei modi. La modella e showgirl ha avuto un piccolo incidente durante le vacanze natalizie in montagna e si è fratturata una caviglia. Per questo motivo, ha trascorso qualche giorno in ospedale e nei primi giorni del 2026 è stata operata.

"Inizierò il mio anno così! Con il piede destro “bionico”!!", ha raccontato su Instagram Thais Wiggers, mostrandosi in ospedale a Milano dopo l'operazione alla caviglia. "Oggi mi sono operata la frattura al malleolo peroneale, mi hanno messo una placca di titanio e delle viti. É andato tutto benissimo", ha raccontato. L'intervento, quindi, è andato per il meglio e presto tornerà a camminare: "Tra 20 giorni tornerò a camminare con un tutore che più sembra uno stivale di Louboutin!!".

Oltre che a camminare, ha fatto sapere che presto tornerà alla sua vita di tutti i giorni "normale ma frenetica", riprendendo il suo "corso di sommelier ancora prima di poter camminare" e ha ironizzato sul fatto che le stampelle le abbiano dato "spalle ancora più forti". Quanto alla dinamica dell'incidente, per il momento, la diretta interessata non ha fornito spiegazioni e non si sa con certezza come si sia procurata la frattura. Una delle ipotesi è una caduta sulle piste da sci, non confermata. "Era tutto troppo bello per essere vero. Ma neanche con la caviglia rotta perdo il sorriso!! Fortunata di avere accanto le persone che amo", aveva scritto nel primo messaggio sui social.

Tra le persone che fanno parte della vita dell'ex Velina di Striscia la Notizia e a cui è legata c'è il nuovo compagno, più grande di 15 anni, con cui sarebbe intenzionata a costruire un futuro insieme. Il settimanale Diva e Donna li aveva paparazzati insieme e sul suo anulare sinistro era comparso un anello.