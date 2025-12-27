spettacolo
video suggerito
video suggerito

Disavventura per Thais Weigger, la modella pubblica una foto in ospedale con la gamba ingessata

Disavventura per Thasi Weigger. La modella brasiliana si è fratturata la caviglia mentre era in vacanza sulle Dolomiti insieme alla sua famiglia.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Ilaria Costabile
70 CONDIVISIONI
Immagine

Disavventura per Thais Wiggers che, in vacanza sulle Dolomiti, a causa di una caduta si è fratturata una caviglia ed è stata costretta ad ingessarsi la gamba. La modella ha pubblicato su Instagram una foto dall'ospedale, raccontando l'accaduto, senza mai perdere l'ottimismo che da sempre la contraddistingue.

Thais Weigger in ospedale

"Era tutto troppo bello per essere vero" scrive Thais Weigger pubblicando uno scatto in cui appare seduta su un lettino nel reparto di ortopedia di San Vigilio Di Marebbe, con la stampelle accanto e lo sguardo rassegnato di chi non avrebbe voluto certo concludere la fine dell'anno in ospedale. È lei stessa, però, a sdrammatizzare: "Ma neanche con la caviglia rotta perdo il sorriso! Fortunata di avere accanto le persone che amoscrive accanto alle foto postate, in cui appare sorridente, tra le quali spunta anche la foto di una radiografia della frattura. La modella non ha spiegato, però, cosa le sia accaduto e come si sia fatta male, ha lasciato che fossero i suoi followers ad immaginare cosa fosse successo.

Nelle foto pubblicate in questo carosello che racconta le sue vacanze natalizie, Thais si trova insieme alla sua famiglia, "le persone che ama", come lei stessa ha scritto nel post. La madre e le sorelle, infatti, sono accanto a lei per festeggiare il Natale, come ha raccontato postando anche altre foto e video in cui scambia con loro i regali, con tanto di pigiama rosso coordinato. Una scelta, quella di trascorrere il Natale in famiglia, che risponde al desiderio di condividere momenti autentici, in fondo è stato anche l'augurio rivolto a chi la segue, dal momento che ha scritto: "Auguro a tutti un Natale così meraviglioso come il mio, in famiglia, felici, gioiosi, sensazioni vere". Dagli scatti pubblicati si evince che con lei non c'è il suo compagno, con il quale ha ufficializzato la relazione non troppo tempo fa.

Personaggi
70 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Stefano Bollani e Valentina Cenni: "La musica in Tv non è solo talent e Sanremo, siamo una finestra su tutto il resto"
L'intervista con Fanpage.it dopo il ritorno di Via dei Matti n° 0
"In Tv la musica funziona, non solo quella in cui si crea la competizione"
La battuta sulla conduzione di Sanremo: "Se ci facessero eliminare la gara, accetteremmo volentieri"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views