Disavventura per Thais Weigger, la modella pubblica una foto in ospedale con la gamba ingessata

Disavventura per Thais Wiggers che, in vacanza sulle Dolomiti, a causa di una caduta si è fratturata una caviglia ed è stata costretta ad ingessarsi la gamba. La modella ha pubblicato su Instagram una foto dall'ospedale, raccontando l'accaduto, senza mai perdere l'ottimismo che da sempre la contraddistingue.

Thais Weigger in ospedale

"Era tutto troppo bello per essere vero" scrive Thais Weigger pubblicando uno scatto in cui appare seduta su un lettino nel reparto di ortopedia di San Vigilio Di Marebbe, con la stampelle accanto e lo sguardo rassegnato di chi non avrebbe voluto certo concludere la fine dell'anno in ospedale. È lei stessa, però, a sdrammatizzare: "Ma neanche con la caviglia rotta perdo il sorriso! Fortunata di avere accanto le persone che amo" scrive accanto alle foto postate, in cui appare sorridente, tra le quali spunta anche la foto di una radiografia della frattura. La modella non ha spiegato, però, cosa le sia accaduto e come si sia fatta male, ha lasciato che fossero i suoi followers ad immaginare cosa fosse successo.

Nelle foto pubblicate in questo carosello che racconta le sue vacanze natalizie, Thais si trova insieme alla sua famiglia, "le persone che ama", come lei stessa ha scritto nel post. La madre e le sorelle, infatti, sono accanto a lei per festeggiare il Natale, come ha raccontato postando anche altre foto e video in cui scambia con loro i regali, con tanto di pigiama rosso coordinato. Una scelta, quella di trascorrere il Natale in famiglia, che risponde al desiderio di condividere momenti autentici, in fondo è stato anche l'augurio rivolto a chi la segue, dal momento che ha scritto: "Auguro a tutti un Natale così meraviglioso come il mio, in famiglia, felici, gioiosi, sensazioni vere". Dagli scatti pubblicati si evince che con lei non c'è il suo compagno, con il quale ha ufficializzato la relazione non troppo tempo fa.