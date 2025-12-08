spettacolo
Disavventura per Belen Rodriguez a St. Moritz: “Mi ha lasciata così, stavo cadendo”, il video è virale

Belen Rodriguez diventa virale per una piccola disavventura sulla neve a St. Moritz. Il commento della conduttrice in riferimento al suo autista: “Ha detto ‘Sta cadendo’ e se n’è andato”, a soccorrerla è un passante.
A cura di Sara Leombruno
Immagine

Belen Rodriguez torna, ancora una volta, al centro dell’attenzione social, ma questa volta per una piccola disavventura invernale che ha fatto il giro di TikTok. La showgirl e conduttrice radiofonica è stata ripresa mentre cercava di camminare su una strada ghiacciata a St. Moritz, dove si trovava per un soggiorno in uno degli hotel più esclusivi della zona, quando ha rischiato di cadere: "Mi ha lasciata così".

Nel breve video, pubblicato da un'utente su TikTok e diventato virale in poche ore, si vede Belen scendere da una grande auto nera, avvolta in una pelliccia e con un paio di tacchi. Il terreno, però, appare visibilmente scivoloso e la situazione un po’ complicata. A darle una mano ci pensa un ragazzo presente sul posto, che si avvicina con gentilezza e le chiede se ha bisogno di aiuto. Lei accetta con un sorriso e, tra una risata e l’altra, si lascia sfuggire un commento ironico: "Eh… mi ha lasciato così. Mi ha lasciato, ha detto “sta cadendo” e se n’è andato". Un’uscita che sembra più una battuta che uno sfogo vero e proprio e che fa pensare a un momento di leggerezza più che di nervosismo. Non è chiaro a chi fosse rivolto il riferimento, forse all’autista, ma non ci sono conferme in merito.

Quel che è certo, invece, è l’atteggiamento rilassato e disponibile della showgirl, che poco dopo si è girata verso alcune persone che la stavano osservando e le hanno fatto un complimento: "Sei bellissima". Belen ha risposto ringraziando con il sorriso, confermando ancora una volta il suo lato più solare e alla mano, anche in una situazione poco comoda come quella di una strada completamente ghiacciata su cui era difficile camminare.

@antonellagesuele

la tua serata fortunata@marcok_1 #belen #gentleman #stmoritz

♬ suono originale – Antonella Jesuele

Negli ultimi mesi, la conduttrice aveva raccontato sui social di star attraversato un periodo difficile, confessando di aver vissuto un attacco di panico poco prima di un'intervista a un evento di Vanity Fair. Oggi però sembra aver deciso di prendersi cura di sé, concedendosi tempo e tranquillità durante questa vacanza invernale. Il breve video a St. Moritz, più che un incidente, appare come una tappa del suo percorso di recupero: una dimostrazione di forza tranquilla e di una ritrovata serenità.

Personaggi
