Belén Rodriguez appare rallentata durante un’intervista, a breve dovrebbe spiegare cos’è accaduto

Sta circolando da ore un video che mostra Belén Rodriguez mentre rilascia un’intervista in cui appare, rispetto al solito, leggermente rallentata e in apparente difficoltà nell’esprimersi con la consueta chiarezza. Fanpage.it ha appreso che presto sarà la conduttrice stessa a fare chiarezza.

Sta circolando in rete da ore un video che mostra Belén Rodriguez mentre rilascia un’intervista, apparendo in leggera difficoltà nell’esprimersi con la consueta chiarezza. La conduttrice argentina è salita sul palco del Vanity Stories 2025 per tornare su una dichiarazione rilasciata a Belve, nella quale sembrava ammettere di avere “picchiato tutti i suoi ex compagni”, in particolare l’ex marito Stefano De Martino.

In pubblico, per la prima volta dopo l’intervista andata in onda su Rai2, Belén ha parzialmente ritrattato tali dichiarazioni, spiegando di essersi espressa con superficialità e di aver descritto soprattutto un atteggiamento che caratterizzerebbe la cultura argentina. Nel farlo, però, è apparsa rallentata, quasi in difficoltà nel mettere in fila le parole. Il video, che la mostra in un momento di apparente fragilità, ha fatto rapidamente il giro della rete.

Il post con il quale Belén spiegherà cos’è accaduto

Nessuna delle persone vicine alla showgirl argentina ha rilasciato dichiarazioni che spiegassero quanto accaduto sul palco. Fanpage.it ha però appreso che a breve dovrebbe essere la stessa Rodriguez a pubblicare un contenuto – un post o una Instagram story, con ogni probabilità – che chiarirà le ragioni di quel momento di apparente difficoltà.

Belén aveva già parlato in passato delle sue condizioni di salute

Dopo la pubblicazione del video, nei confronti dell’argentina, salvo qualche commento isolato e dimenticabile, si è stretto un cordone di solidarietà. Già due anni fa, a pochi mesi dal ricovero seguito a una forma di depressione, Belén aveva apertamente raccontato a Domenica In di essere reduce da un periodo difficile che l’aveva costretta a curarsi. Quest’anno, invece, aveva approfittato della canzone portata da Fedez a Sanremo per parlare dell’utilizzo degli psicofarmaci, che lei stessa aveva ammesso di avere assunto per superare il momento più difficile della sua vita. Momento che sarebbe stato ampiamente superato, anche grazie al coraggio che ha spinto la donna a chiedere aiuto.