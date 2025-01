Belen al padre dopo l’uscita dall’ospedale: “Sono stata in apnea, oggi respiro”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

È notizia delle scorse ore quella delle dimissioni dall'ospedale di Gustavo Rodriguez, padre di Belen e Cecilia Rodriguez, che nelle scorse settimane era rimasto ustionato gravemente a causa di un incendio divampato in un capannone. Dopo le storie di Cecilia, che ha esultato con una foto dall'ospedale dicendo che lì, per fortuna, non ci sarebbe più entrata, è arrivato il primo post di Belen Rodriguez, che ha pubblicato una foto in compagnia di suo padre, accompagnando l'immagine di una carezza con una didascalia in cui sfoga tutta la tensione delle ultime settimane con queste parole:

So quello che mi hai sussurrato all’orecchio quando non si sapeva come ne saresti uscito. Sono rimasta in apnea. oggi respiro, respiro più forte ancora sempre insieme a te. Inutili altre parole quando basta perderci tra le nostre pupille. Te amo papa.

L'incidente di Gustavo Rodriguez

Papà Gustavo Rodriguez era in ospedale dopo esser rimasto gravemente ustionato la mattina del 5 dicembre a Gallarate, in provincia di Varese. Il 65enne si trovava all'interno di un capannone di via Cappuccini, affittato come deposito, quando un incendio è divampato per cause ancora non chiare.

I soccorsi immediati e le condizioni gravi di Rodriguez

Stando alla dinamica di quanto era accaduto, alle 10.12 era stato lanciato l'allarme ai soccorsi in via Capuccini dove si trova una ex fabbrica tessile. Da qui i residenti della zona avevano subito notato una colonna di fumo. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) aveva così immediatamente inviato gli operatori sanitari del 118 con un'auto infermieristica e un'ambulanza. Gustavo Rodriguez era stato trovato con pesanti ustioni sparse sul corpo. Subito era stato giudicato grave: i medici del centro ustioni dell'ospedale Niguarda se ne sono subito presi cura. Dopo un mese di ricovero è stato finalmente dimesso.