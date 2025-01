video suggerito

Come sta Gustavo Rodriguez dopo le dimissioni, la figlia Cecilia: “Continua le cure, fa fisioterapia per le mani” Con una storia pubblicata su Instagram, Cecilia Rodriguez ha aggiornato i followers sulle condizioni di salute del padre Gustavo, dimesso dall’ospedale lo scorso 3 gennaio dopo un mese di ricovero in seguito ad alcune ustioni sul corpo. “Continua con tutte le cure, con le medicazioni e la fisioterapia, soprattutto per la mobilità delle mani, ma sta bene”, ha raccontato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cecilia Rodriguez ha aggiornato i followers sulle condizioni di salute del padre Gustavo. Lo scorso 3 gennaio, l'uomo era stato dimesso dal Centro Ustioni dell'ospedale Niguarda di Milano, dove era stato ricoverato per un mese. Aveva riportato ustioni al viso e gli arti in seguito a un incendio in un capannone in cui era rimasto coinvolto.

Come sta il papà di Cecilia e Belen Rodriguez un mese dopo le dimissioni

"Mio papà sta molto bene", ha subito rassicurato Cecilia Rodriguez in un video pubblicato tra le sue stories Instagram, chiacchierando con i followers mentre si trova dal parrucchiere. La showgirl e conduttrice ha poi raccontato che Gustavo sta continuando le cure, ma che sia lui che il resto della famiglia sono molto più sereni: "Ovviamente continua con tutte le cure, con le medicazioni e la fisioterapia, soprattutto per la mobilità delle mani. Però sta bene. Sono molto contenta, siamo tutti molto più sereni". E a chi le ha chiesto quale sia "La cosa più bella di questo 2025", ha risposto senza ombra di dubbio: "Che il mio papà sia fuori pericolo", il tutto accompagnato da una loro foto nel giorno delle sue nozze con Ignazio Moser.

Gustavo Rodriguez dimesso dall'ospedale a inizio gennaio

Gustavo Rodriguez ha lasciato l'ospedale circa due settimane fa, a inizio gennaio, dopo un mese passato al Centro Ustioni in seguito ad alcune ustioni riportate sul viso e sugli arti. A darne notizia era stata sempre la figlia Cecilia, con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, poco prima di entrare nel reparto in cui l'uomo si trovava ricoverato. Dopo essersi coperta il viso con una mascherina e aver indossato guanti e camice, ha finalmente raggiunto papà Gustavo. “Mi sa che è l’ultima volta che entro qua”, aveva scritto nella didascalia della foto, felice di poter finalmente condurre il padre a casa.