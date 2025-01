video suggerito

Dimesso Gustavo Rodriguez, la figlia Cecilia con lui in ospedale: “È l’ultima volta che vengo” Gustavo Rodriguez, padre di Belén Rodriguez, è stato dimesso. Ad accompagnarlo verso l’uscita la moglie Veronica Cozzani e la figlia Cecilia che ha indossato camice e mascherina per entrare nel reparto in cui è stato ricoverato il padre: “Questa è l’ultima volta che entro”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A distanza di un mese dal ricovero, Gustavo Rodriguez è stato dimesso. Il padre di Belén, Cecilia e Jeremias Rodriguez ha potuto finalmente lasciare il Centro Ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano dov’era stato ricoverato dopo l’incendio nel quale era rimasto, suo malgrado, coinvolto a inizio dicembre, riportando ustioni al viso e agli arti. Con lui in ospedale e durante l’emozionante momento delle dimissioni c’erano la figlia Cecilia e la moglie Veronica Cozzani.

Cecilia Rodriguez: “È l’ultima volta che vengo qua”

Cecilia ha postato sul suo profilo Instagram una foto scattata immediatamente prima di entrare nel reparto dal quale il padre è stato dimesso oggi. Impensabile contenere la gioia in un momento che segna l'epilogo positivo di una vicenda che ha rischiato di avere risvolti drammatici. Dopo essersi coperta il viso con una mascherina e avere indossato guanti e camice per evitare di diffondere germi e batteri nel delicato reparto dedicato alla cura delle ustioni, Cecilia ha finalmente raggiunto papà Gustavo. “Mi sa che è l’ultima volta che entro qua”, aveva scritto nella didascalia della foto postata tra le stories, felice di poter finalmente condurre il padre a casa.

Il video di Gustavo Rodriguez mentre esce dall’ospedale

È stata Veronica Cozzani, moglie di Gustavo, a postare su Instagram il video del momento in cui Gustavo può finalmente lasciare il reparto. L’uomo cammina spedito, per fortuna senza alcuna difficoltà apparente né l'ausilio di supporti per la deambulazione. Le mani, i piedi e parte del viso sono comprensibilmente ancora avvolti dalle bende ma papà Rodriguez sembrerebbe essere sulla strada giusta per la guarigione. Accanto a lui, fin dall’inizio di questa drammatica storia, c’è sempre stata la sua famiglia: i figli e la moglie Veronica che non lo hanno mai lasciato solo. E che adesso possono finalmente festeggiare il suo ritorno a casa.