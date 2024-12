video suggerito

Belen Rodriguez: “Mio padre Gustavo sta meglio. È un momento difficile, ma la famiglia ti salva” “È un momento difficile ma l’amore della famiglia ti salva”, ha scritto Belen Rodriguez rispondendo a un utente su Instagram che le ha chiesto un aggiornamento sulle condizioni di salute del padre Gustavo. “Sta meglio”, ha poi aggiunto. L’uomo è rimasto coinvolto in un incendio scoppiato in un capannone lo scorso 5 dicembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Belen Rodriguez sta attraversando un "momento difficile". A dirlo la showgirl in un commento pubblicato su Instagram, rispondendo a chi le chiede come stia il padre Gustavo. Lo scorso 5 dicembre l'uomo è rimasto coinvolto in un incendio divampato in un capannone a Gallarate, in provincia di Varese. Si trova ora ricoverato in ospedale in seguito ad alcune ustioni, ma le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita. Negli ultimi giorni tutta la famiglia ha voluto fargli sentire la sua vicinanza con messaggi di solidarietà e amore.

"L'amore della famiglia ti salva", le parole di Belen

Sotto l'ultimo post di Belen Rodriguez sono diversi i commenti di follower che chiedono aggiornamenti sulle condizioni di salute di Gustavo Rodriguez. "Spero che il tuo papà stia meglio", ha scritto un utente. "Sta meglio, momento difficile ma l'amore della famiglia ti salva", ha risposto la showgirl. Da sempre molto vicino alla famiglia, ha fatto sapere che l'uomo sta migliorando e che in questo momento la vicinanza delle persone care è fondamentale. Un pensiero condiviso anche dalla madre Veronica Cozzani e dalla sorella Cecilia Rodriguez, che sui social aveva scritto: "Papà tutti i giorni dimostra di essere fortissimo, tutti i giorni fa un passo in avanti".

Come sta Gustavo Rodriguez dopo il ricovero in ospedale

Nella giornata di giovedì 5 dicembre Gustavo Rodriguez era rimasto coinvolto in un incendio scoppiato in un capannone a Gallarate, in provincia di Varese. La dinamica dell'incidente è ancora da verificare: ad oggi non si conosce con certezza il momento il motivo che ha fatto divampare le fiamme. Il 65enne ha riportato una intossicazione e ustioni sul 10% del corpo, soprattutto su faccia e arti. Dopo alcuni interventi chirurgici per pulire le ferite, le sue condizioni sono stabili e progressivamente si sta risvegliando. Rimane ancora ricoverato in prognosi riservata e non è in pericolo di vita.