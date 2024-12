video suggerito

Veronica Cozzani rompe il silenzio sull’incidente di Gustavo Rodriguez: la foto con le figlie Belen e Cecilia Con un post pubblicato su Instagram, Veronica Cozzani ha espresso il suo sostegno nei confronti del marito Gustavo Rodriguez. Il 65enne è rimasto coinvolto in un incendio e ha riportato ustioni sul corpo. “Uno per tutti e tutti per uno! So che ti rimetterai”, ha scritto accompagnando il messaggio con una foto di famiglia co i figli Belen, Cecilia e Jeremias. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Dopo il messaggio di solidarietà di Cecilia Rodriguez, anche Veronica Cozzani ha rotto il silenzio sui social. La donna ha scritto alcune parole a sostegno del marito Gustavo Rodriguez, padre dei suoi tre figli (Cecilia, Belen e Jeremias), che nella giornata del 5 dicembre è rimasto coinvolto in un incendio. Non è ora in pericolo di vita, ma si troverebbe ancora ricoverato al centro ustioni dell'ospedale Niguarda di Milano.

Il messaggio di Veronica Cozzani: "So che ti rimetterai"

"Uno per tutti e tutti per uno! So che ti rimetterai", ha scritto Veronica Cozzani su Instagram a sostegno di Gustavo Rodriguez. Ad accompagnare il suo messaggio una foto di famiglia che ritrae la donna con il marito e i tre figli, Cecilia, Belen e Jeremias Rodriguez. "Grazie a tutti per i messaggi in un momento così difficile. Sono una carezza per l'anima", ha poi continuato la donna ringraziando tutti coloro che si sono preoccupati per lui. Solo qualche giorno fa, anche Cecilia aveva rotto il silenzio su Instagram scrivendo: ‘Forza papà'.

I messaggi di Belén e Cecilia Rodriguez

Sempre via Instagram, anche Cecilia e Belén, figlie di Gustavo, hanno fatto trapelare un messaggio dedicato al padre. "Grazie a tutti per il vostro affetto, come ha detto la mamma, sono state carezze al cuore in un momento così difficile. Papà tutti i giorni dimostra di essere fortissimo, tutti i giorni fa un passo avanti! Forza papà. Ti amo", ha scritto Cecilia, cui ha fatto eco Belén: "Andrà tutto bene, lui è la mia forza romantica! E voi la mia forza concreta! Andrà bene con l’aiuto di Dio".

Gustavo Rodriguez coinvolto in un incendio

Nella giornata di giovedì 5 dicembre Gustavo Rodriguez è rimasto coinvolto in un incendio scoppiato in un capannone a Gallarate, in provincia di Varese. La dinamica dell'incidente è ancora da verificare: non si conosce al momento il motivo che ha fatto divampare le fiamme. Il 65enne ha riportato una intossicazione e ustioni sul 10% del corpo, soprattutto su faccia e arti. Si troverebbe ancora nel reparto ustioni dell'ospedale Niguarda di Milano, in prognosi riservata. Non è in pericolo di vita dal momento che le fiamme non hanno danneggiato organi vitali.