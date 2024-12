Belen Rodriguez con Antonino Spinalbese alla Vigilia di Natale, le foto della serata in famiglia

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Belen e Cecilia Rodriguez hanno trascorso la Vigilia di Natale insieme. Stando alle poche fotografie condivise sui profili social della famiglia – Ignazio Moser compreso – le sorelle argentine si sono riunite per cenare insieme in un momento piuttosto delicato per via dell'incidente che ha colpito il papà, Gustavo Rodriguez. L'uomo, ex naufrago dell'Isola dei Famosi, sta meglio, ma la guarigione è lenta, ha fatto sapere Veronica Cozzani. La famiglia Rodriguez non si perde d'animo: ieri sera, dopo aver dedicato parole d'affetto al papà, hanno trascorso la Vigilia insieme. Alla cena si è aggiunto anche Antonino Spinalbese, ex di Belen e papà di sua figlia Luna Marì.

Le foto della Vigilia di Natale in casa Rodriguez

Non è chiaro in quale casa abbiano cenato, ma Belen e Cecilia Rodriguez, Antonino Spinalbese e Ignazio Moser ieri sera, martedì 24 dicembre 2024, erano insieme. Stando alle poche foto condivise tra le stories, è apparsa chiara la loro vicinanza. Una tavola apparecchiata per sei persone è stata pubblicata sia da Belen che dal suo cognato, Ignazio Moser. Presente alla cena anche Antonino Spinalbese, ex compagno della showgirl argentina nonché papà della sua figlia Luna Marì con il quale, dopo il turbolento scontro dello scorso anno, ha ritrovato la pace per la serenità della loro bambina. L'hair stylist, oltre ad aver condiviso una foto con Luna, è comparso in una story della showgir attraverso il vetro.

Come sta il papà delle sorelle Rodriguez, Gustavo, dopo l'incidente

Veronica Cozzani, la mamma delle Rodriguez, in questi giorni sta rispondendo ai fan della famiglia preoccupati per le condizioni di salute di Gustavo che lo scorso 5 dicembre è stato coinvolto in un incendio divampato in un capannone a Gallarate. Nelle ultime ore, in risposta a un utente su Instagram che le ha commentato l'ultimo post, ha spiegato: "Sta un po' meglio, ma la ripresa è lenta. Grazie".