Cecilia Rodriguez sul rapporto con Ignazio Moser: "Sono gelosa anche quando lavora con le c*sse" Cecilia Rodriguez ha parlato su Instagram della sua relazione con Ignazio Moser, con cui è convolata a nozze lo scorso giugno dopo 7 anni di fidanzamento. Nonostante la storia proceda a gonfie vele, la sorella di Belén ha ammesso di essere ancora gelosa di lui. Ecco cosa ha detto.

A cura di Sara Leombruno

Cecilia Rodriguez ama spesso ritagliarsi del tempo per parlare con i suoi followers. In alcune stories pubblicate ieri sul suo profilo Instagram, la showgirl ha parlato delle condizioni del padre, che ha detto stare finalmente meglio dopo le ustioni al viso e gli arti che si era procurato in seguito a un incendio in un capannone in cui era rimasto coinvolto. Tra i temi trattati su Instagram, anche la relazione con Ignazio Moser, con cui è convolata a nozze lo scorso giugno dopo 7 anni di fidanzamento. Nonostante la storia proceda a gonfie vele, la sorella di Belén ha ammesso di essere ancora gelosa di lui. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Cecilia Rodriguez sul rapporto con Ignazio Moser

La showgirl si trovava dal parrucchiere, dove stava mostrando alcuni trattamenti per capelli. Cecilia allora ha risposto ad alcune domande sul rapporto con suo marito Ignazio Moser. "Qual è la tua priorità in questo momento?", una della domande. La risposta della showgirl è stata decisa: "Noi". "Sei gelosa quando tuo marito lavora con ragazze belle?", la domanda successiva. Rodriguez, a quel punto, ha spiegato: "Sto aspettando mio marito dopo il parrucchiere, che ogni tanto si ricorda di avere una bella moglie. No, io sono gelosa sempre, anche quando lavora con le cesse". Subito dopo, ha chiarito di star scherzando:"No, non sono gelosa, credetemi. Quella fase della mia vita è passata".

Come sta il papà di Cecilia Rodriguez dopo le ustioni

Rispondendo alle domande, l'ex gieffina ha anche chiarito le condizioni di suo padre, che oltre un mese fa era rimasto coinvolto in un incidente in una fabbrica, a seguito del quale si era procurato gravi ustioni: "Mio papà sta molto bene". La conduttrice ha poi raccontato che Gustavo sta continuando le cure, ma che sia lui che il resto della famiglia sono molto più sereni: "Ovviamente continua con tutte le cure, con le medicazioni e la fisioterapia, soprattutto per la mobilità delle mani. Però sta bene. Sono molto contenta, siamo tutti molto più sereni".