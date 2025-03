Cecilia Rodriguez compie 35 anni, il regalo a sorpresa di Ignazio Moser: “È il simbolo del nostro amore”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Cecilia Rodriguez compie 35 anni. In occasione del suo compleanno, il 18 marzo, il marito Ignazio Moser ha voluto farle un'insolita sorpresa. Il racconto della mattinata tra le stories Instagram della showgirl, che ha ripubblicato anche alcuni auguri di compleanno ricevuti. Nel frattempo si continua a vociferare di una sua possibile gravidanza, dopo che sarebbe stata vista in diverse occasioni con un "pancino sospetto". Un notizia ad oggi non confermata in alcun modo dai diretti interessati.

Il regalo di Ignazio per il compleanno di Cecilia

"35 anni per la vecchia Cecilia", ha detto Ignazio Moser riprendendo con il cellulare la moglie, appena sveglia e ancora a letto la mattina del suo compleanno. "Sono troppi, ma sono 35 felici", ha risposto la showgirl e conduttrice ancora assonnata. Poi il marito le ha fatto una domanda: "Cosa vorresti per il tuo 35esimo compleanno?". La festeggiata ha spiegato: "Niente, ho tutto". Nel video si vede anche Ignazio darle il suo insolito regalo di compleanno, che ha un valore simbolico: "Ti ho preso questo cactus perché fai morire tutto, ma questo non potrei, è impossibile". E poi ha scherzato: "Se lo fai morire ti lascio. Questo cactus è il simbolo del nostro amore. Se muore lui finisce la storia".

Gli auguri della mamma Veronica Cozzani

Tra coloro che hanno fatto gli auguri a Cecilia Rodriguez per il suo compleanno anche la mamma Veronica Cozzani, che a sua volta ha da poco compiuto gli anni e festeggiato con la famiglia al completo, nipotini compresi. "Che tu possa conservare sempre questa costanza! Forza e allegria che hai per affrontare la vita! E non ti dimenticare di ballare, buon compleanno Chechi! Ti amiamo", ha scritto la donna condividendo su Instagram un video della figlia mentre balla.

