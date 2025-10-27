Belén Rodriguez a Belve: “Esperienze con donne, ma mi piace il manzo. Sono manesca, De Martino ne ha prese di più”

Torna su Rai 2 Belve, il programma di Francesca Fagnani, martedì 28 ottobre alle 21.20. Tra gli ospiti più attesi c’è Belen Rodríguez. Fanpage.it anticipa il contenuto dell’intervista che andrà in onda domani sera. “Ho avuto esperienze con donne, sì, ma mi piace il manzo”, ha dichiarato. “Sono manesca, De Martino è quello che ne ha prese di più”, ha aggiunto, chiudendo con una riflessione amara sul lavoro: “Non mi hanno fatto parlare. Finita la bellezza, finisce il lavoro”.

"Sono single", poi le esperienze con le donne e le trasgressioni

“Di recente ha detto ‘ho chiuso con gli uomini, divento lesbica’. È successo?”, le ha chiesto la conduttrice, da qui la rivelazione: "Ho avuto esperienze… sì, ma mi piace il manzo". “Continuo a essere single”, aggiunge Belén sorridendo, “ma abbiamo aggiornato il calendario sexy: l’ultima volta che l’ho fatto è stata a metà agosto". E alla domanda sulla trasgressione più grande, si fa misteriosa: “Ne ho una, ma non te la posso dire. Ho un bel lato oscuro”.

La depressione e la dipendenza dalle benzodiazepine

La conduttrice non evita i temi difficili e Belén Rodriguez non si tira indietro: “Ho avuto un periodo terribile. Non mi sono alzata dal letto, non ho aperto le finestre per due mesi. Sono finita in una clinica per curarmi". Fagnani chiede se ci siano stati abusi di sostanze: “No, la droga l’ho provata ma non ho mai esagerato. Il mio problema erano le benzodiazepine: è una vera dipendenza, disintossicarsi è come farlo dall’eroina”.

Sull'essere manesca: "Ho menato tutti i miei ex, soprattutto De Martino"

Tra una confessione e una risata, la showgirl svela anche un lato irruento del suo carattere: "Il mio difetto più sgradevole? Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte ‘la sudamericana’… I miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più. A uno gli ho lanciato un cactus!", racconta ridendo. “Ma nessuno si è fatto male?”, tenta di stemperare la Fagnani. “Qualche graffio – replica Belen – in Argentina le cose si risolvono così!”.

Nel corso dell’intervista, Rodríguez torna anche sui suoi amori più importanti. “L’amore più grande della mia vita è stato Marco Borriello. Ci siamo amati in ugual modo", ha dichiarato. Sul matrimonio finito con Stefano De Martino, spiega: “Se una persona non va dentro nel profondo dell’altra e non la stima, la distrugge. Può andare avanti per anni, ma è un amore tossico. Ho perso stima, ma non c’è rabbia".

"Nel lavoro avrei meritato di più", la nota amara sulla carriera

“Nella mia vita professionale ho avuto tutto quello che meritavo? Forse avrei meritato qualcosa in più. Avrei voluto che mi facessero parlare”, confessa, “Quando passano gli anni e non ti danno la possibilità di esprimerti è doloroso, perché sai che, finita la bellezza, finisce anche il lavoro", ha concluso.